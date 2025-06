Terra dei Fuochi: Bonifica Ferma, Futuro a Rischio.

La Terra dei Fuochi: un’eredità di inquinamento, un futuro in bilico tra promesse e inerzia. A distanza di anni dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo che ha svelato al mondo intero le gravi inadempienze italiane nella tutela ambientale e nella salvaguardia della salute pubblica, il quadro resta drammaticamente incompiuto. Un report presentato dal commissario straordinario Giuseppe Vadalà, figura designata per coordinare gli interventi di risanamento, dipinge un ritratto impietoso: il 90% delle operazioni di bonifica necessarie per ripulire l’area resta ferma, un monito per il Governo italiano, ora chiamato a tradurre le promesse in azioni concrete e misurabili.L’appuntamento cruciale di sabato, promosso dalla Rete Stop Biocidio insieme ai comitati civici e alle associazioni ambientaliste, si propone di decostruire la complessità del problema e di stimolare un cambio di passo. L’incontro, ospitato nel Polo della Sostenibilità Ambientale, un centro di aggregazione e ricerca gestito dall’associazione Let’s Do It Italy a San Sebastiano al Vesuvio, non è solo un momento di confronto, ma un’occasione per riaffermare il diritto alla salute e a un ambiente vivibile per le comunità locali.Le cinque aree tematiche al centro del dibattito – terreni agricoli compromessi da contaminanti, accumuli incontrollati di rifiuti in superficie, la proliferazione di discariche abusive e siti di contaminazione industriale, la salute pubblica a rischio, e infine, il disallineamento istituzionale e la scarsa partecipazione civica – rappresentano le sfide cruciali da affrontare. Si tratta di analizzare non solo le cause immediate dell’inquinamento, ma anche le radici profonde che hanno permesso a questa situazione di protrarsi per anni, coinvolgendo dinamiche economiche, politiche e sociali complesse.Un elemento innovativo e cruciale dell’iniziativa è la presentazione della Sala di Monitoraggio dei siti inquinati, un’infrastruttura tecnologica e partecipata che mira a creare una rete di segnalazione e mappatura dei luoghi più critici. Grazie alle segnalazioni dirette dei cittadini e degli attivisti ambientali, la Sala di Monitoraggio si configura come uno strumento di trasparenza e di controllo, capace di colmare il vuoto informativo e di indirizzare gli interventi di bonifica in modo più mirato ed efficace. L’esperienza di Let’s Do It Italy, riconosciuta dalla Corte Europea per il suo ruolo nell’individuazione delle aree a rischio, testimonia l’importanza del coinvolgimento diretto della società civile nella tutela dell’ambiente.L’incontro di sabato non è quindi un semplice evento, ma una chiamata urgente alla responsabilità, un’occasione per sollecitare il Governo a elaborare un piano d’azione ambizioso e sostenibile, improntato alla trasparenza, alla partecipazione e alla giustizia ambientale. Il futuro della Terra dei Fuochi e la salute delle sue comunità dipendono da questo.