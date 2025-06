Terra dei Fuochi: Salute, Ambiente e Giustizia, una Sfida Urgente.

La “Terra dei Fuochi” rappresenta una sfida complessa e persistente, ben oltre la semplice necessità di interventi di bonifica. Si tratta di un’emergenza che intreccia profondamente i fili della salute umana, l’integrità degli ecosistemi e la giustizia ambientale, richiedendo una risposta olistica e multidisciplinare. L’approccio “One Health”, che riconosce l’interconnessione tra la salute degli esseri umani, degli animali e dell’ambiente, emerge come imperativo in questo scenario, come sottolineato dal professor Antonio Giordano, figura di spicco nel gruppo di lavoro Ambiente e Salute del Ministero della Salute.La contaminazione da metalli pesanti, diffusa nel suolo, nell’acqua e nell’aria, non si limita a danneggiare la flora e la fauna locali, ma penetra nella catena alimentare, con conseguenze dirette e indirette sulla salute della popolazione. L’esposizione cronica a queste sostanze tossiche è infatti associata a un aumento del rischio di patologie croniche, tra cui diverse forme di cancro, malattie respiratorie e disturbi neurologici, soprattutto nei bambini e nelle donne in gravidanza.Le attuali strategie di monitoraggio e stima dell’incidenza oncologica in Campania, come evidenziato dal professor Giordano, si rivelano insufficienti e spesso distorte, generando un quadro inadeguato della reale portata del problema. La frammentazione dei dati, le interpretazioni divergenti e la politicizzazione delle informazioni contribuiscono a oscurare la gravità della situazione, impedendo l’implementazione di interventi preventivi e terapeutici mirati ed efficaci. L’assenza di una visione d’insieme e la mancanza di trasparenza alimentano la sfiducia nella classe politica e nelle istituzioni sanitarie, aggravando ulteriormente la condizione delle comunità locali.L’intervento del professor Giordano, direttore dello Sbarro Health Research Organization Institute di Philadelphia, sottolinea la necessità di un cambiamento di paradigma, che superi i limiti delle tradizionali politiche ambientali e sanitarie. L’esperienza e le competenze acquisite a livello internazionale, e in particolare la collaborazione tra Italia e Stati Uniti attraverso l’organizzazione Shro, offrono preziose opportunità per sviluppare metodologie innovative di screening oncologico, per migliorare la raccolta e l’analisi dei dati epidemiologici e per promuovere una cultura della prevenzione basata sull’evidenza scientifica.La sfida della “Terra dei Fuochi” non si esaurisce nella sfera tecnica, ma implica anche un profondo impegno etico e sociale. È necessario ristabilire un rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni, promuovere la partecipazione attiva delle comunità locali nei processi decisionali e garantire un accesso equo alle cure sanitarie. Solo attraverso un approccio integrato, che coniughi la ricerca scientifica, la tutela ambientale, la giustizia sociale e la responsabilità politica, sarà possibile affrontare in modo efficace questa emergenza complessa e restituire alle comunità colpite la speranza di un futuro più sano e sostenibile. L’auspicio è che l’impegno di figure come il professor Giordano possa catalizzare un cambiamento profondo e duraturo.