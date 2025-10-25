Terremoto ai Campi Flegrei: scossa di magnitudo 3.1

Alle prime ore del 23 maggio 2024, l’area vulcanica dei Campi Flegrei, un complesso bradisismo situato in Campania, è stata scossa da un evento sismico di magnitudo 3.1.

L’evento, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), ha riacceso l’attenzione su un territorio geologicamente attivo e caratterizzato da una storia di eruzioni vulcaniche e deformazioni del suolo.

La magnitudo 3.1 colloca il terremoto in una scala intermedia tra gli eventi impercettibili e quelli che possono provocare danni lievi a edifici non particolarmente resistenti.

Sebbene la sensazione fosse avvertita da molti residenti, soprattutto nelle zone più vicine all’epicentro, al momento non sono state segnalate conseguenze gravi o feriti.

La profondità di 2 chilometri a cui si è verificato l’evento suggerisce che l’origine sismica si trova in una regione relativamente superficiale della crosta terrestre, potenzialmente legata ai processi magmatici o alle faglie attive che interessano l’area.

I Campi Flegrei rappresentano un vulcano inattivo, ma non estinto, con un passato di attività vulcanica complessa.

L’area, in particolare, è soggetta a fenomeni di bradisismo, ovvero a una lenta e progressiva risalita o subsidenza del suolo, causata da variazioni nella pressione dei fluidi magmatici presenti nel sottosuolo.

Questo fenomeno rende il territorio particolarmente vulnerabile agli eventi sismici, che possono essere sia manifestazione diretta dell’attività vulcanica che conseguenza di reazioni del sottosuolo a seguito di variazioni di pressione.

Il terremoto del 23 maggio si inserisce in un quadro di attività sismica moderata che caratterizza i Campi Flegrei da anni, con una frequenza di eventi di lieve entità che, pur non destando particolare allarme, richiedono un monitoraggio costante.

L’INGV, attraverso una rete di sismografi e strumenti di monitoraggio geodetico, mantiene una vigilanza attiva, raccogliendo dati cruciali per comprendere meglio i meccanismi che regolano l’attività del vulcano e per valutare il rischio sismico.

L’analisi dei dati sismici, combinata con l’osservazione delle deformazioni del suolo e dei segnali geochimici, contribuisce a definire scenari di rischio e a implementare misure di prevenzione.

La risposta immediata alle scosse è stata quella di attivazione delle procedure di verifica di emergenza da parte delle autorità locali, con controlli sulla stabilità degli edifici pubblici e privati.

Il fenomeno ha anche sollevato la questione della preparazione della popolazione e della necessità di informazione chiara e tempestiva in caso di eventi futuri.

Comprendere la complessità geologica dei Campi Flegrei e rafforzare la resilienza del territorio rimane una priorità per garantire la sicurezza dei residenti e la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale.