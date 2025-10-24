Terremoto in Irpinia: scosse, evacuazioni e controlli di sicurezza

La scossa sismica che ha investito la provincia di Avellino, con una magnitudo di 3.6 e epicentro a Grottolella, ha generato un’ondata di apprensione e una rapida mobilitazione delle autorità locali.

La prudenza, come principio cardine nella gestione di eventi sismici, ha spinto le istituzioni scolastiche a disporre l’evacuazione di diverse strutture, tra cui l’Istituto Guido Dorso, situato nel cuore del comune di Grottolella, e il prestigioso Regina Margherita di Avellino.

L’adozione di questa misura precauzionale si è estesa anche a numerose scuole dell’infanzia e scuole primarie che offrono servizi di tempo pieno, garantendo la sicurezza di centinaia di studenti e personale docente.

L’evento ha innescato un’intensa attività di comunicazione, con un flusso costante di chiamate che hanno saturato la centrale operativa dei Vigili del Fuoco.

Il Comandante provinciale Mario Bellizzi, durante un briefing con la stampa, ha rassicurato la popolazione sull’assenza di danni strutturali significativi, sottolineando come la scossa, pur avvertita con forza, non abbia causato crolli o lesioni.

Tuttavia, ha evidenziato l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità.

Parallelamente, è stata immediatamente attivata una serie di sopralluoghi mirati, condotti da squadre specializzate, per verificare lo stato di sicurezza di edifici pubblici e privati.

Questi controlli approfonditi mirano a individuare eventuali vulnerabilità strutturali che potrebbero essere state rese evidenti dalla scossa.

La Prefettura di Avellino, in linea con i protocolli di sicurezza previsti, ha attivato tutte le procedure di emergenza, predisponendo il Centro Coordinamento Soccorsi e mobilitando risorse umane e logistiche per una risposta rapida ed efficace in caso di necessità.

La situazione, sebbene apparentemente sotto controllo, richiede un monitoraggio costante della rete sismica e una valutazione approfondita delle condizioni degli edifici più esposti.

L’episodio riapre il dibattito sulla vulnerabilità sismica del territorio, storicamente soggetto a fenomeni di questo tipo, e sulla necessità di investimenti in infrastrutture antisismiche e programmi di sensibilizzazione della popolazione.

La ricostruzione della memoria sismica e la promozione di una cultura della prevenzione si configurano come elementi imprescindibili per ridurre il rischio e proteggere il patrimonio umano e materiale della provincia di Avellino.