Torre Annunziata: Ex scuola rinata, un centro per l’inclusione.

A Torre Annunziata, un’ex scuola destinata a reinventarsi come fulcro di inclusione e supporto per le persone con disabilità. La delibera approvata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Corrado Cuccurullo e promossa dagli assessori Luisa Nastri (patrimonio) e Antonio Coppola (politiche sociali), segna una svolta significativa per il futuro dell’immobile in via Pascoli, restituendo dignità e funzionalità a una struttura che, purtroppo, aveva visto ridursi progressivamente il suo ruolo nel tessuto educativo locale.L’edificio, precedentemente adibito ad attività didattiche da parte dell’istituto comprensivo Parini-Rovigliano, è stato completamente liberato con la conclusione dell’anno scolastico, aprendo la strada a un progetto ambizioso di riqualificazione. Questa scelta strategica si inserisce in un quadro più ampio di gestione ottimizzata del patrimonio immobiliare comunale, un processo di pianificazione e monitoraggio avviato dall’amministrazione con l’obiettivo di valorizzare al meglio le risorse a disposizione.La creazione del centro diurno polifunzionale non è un’iniziativa isolata, ma una componente essenziale del piano più vasto definito dall’Ambito N30, di cui Torre Annunziata assume la leadership. Si tratta di una risposta concreta ad un bisogno latente, un servizio che non poteva essere realizzato in precedenza a causa della carenza di spazi idonei. Il centro non sarà semplicemente un luogo di accoglienza, ma un vero e proprio punto di riferimento per la comunità, offrendo una gamma diversificata di attività e servizi mirati a promuovere l’autonomia, l’integrazione sociale e il benessere delle persone con disabilità.L’iniziativa rappresenta un investimento nel capitale umano e sociale del territorio, un segnale tangibile di attenzione verso le fasce più vulnerabili della popolazione. La riqualificazione dell’ex scuola, trasformata in un centro polifunzionale, mira a creare un ambiente accogliente e stimolante, capace di favorire lo sviluppo di competenze, la partecipazione attiva alla vita comunitaria e l’esercizio dei diritti fondamentali. Si auspica che questa iniziativa possa fungere da modello per altre realtà territoriali, dimostrando come la valorizzazione del patrimonio immobiliare, unitamente a politiche sociali mirate, possa contribuire a costruire comunità più inclusive e resilienti. Il progetto si pone, quindi, come un tassello fondamentale nel percorso di sviluppo sostenibile del territorio, promuovendo la coesione sociale e il miglioramento della qualità della vita per tutti i cittadini.