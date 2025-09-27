Torre del Greco: Smascherato sistema di spaccio e sequestrate armi

Nel cuore di Torre del Greco, un’operazione di ampio respiro ha portato alla luce un intricato sistema di spaccio e alla confisca di armi pericolose, rivelando una realtà criminale radicata nel tessuto urbano.

L’azione, condotta dai Carabinieri, coadiuvati da unità specializzate del Reggimento Campania e dal prezioso contributo dei cinofili di Sarno, ha rappresentato un intervento mirato a contrastare la diffusione di sostanze stupefacenti e a garantire la sicurezza della comunità.

L’arresto di Giorgio Specchio Mazzullo, 58 anni, residente originario di San Giorgio a Cremano e con precedenti penali, ha segnato l’apice dell’operazione.

L’uomo è stato colto in flagranza di reato mentre cedeva hashish all’interno del proprio domicilio, un atto che ha innescato una serie di perquisizioni che hanno portato al sequestro di una quantità significativa di droga – oltre 37 grammi di hashish – insieme agli strumenti essenziali per la preparazione e il confezionamento delle dosi destinate al mercato locale.

La somma di 500 euro, rinvenuta all’atto del controllo, è stata presumibilmente accantonata come provento di questa attività illecita, un chiaro indicatore della sua natura organizzata e continuativa.

L’operazione non si è limitata all’arresto del 58enne.

Altre figure sono state identificate e segnalate o deferite alle autorità giudiziarie per reati connessi al traffico di stupefacenti, spaziando dalla detenzione a fini di spaccio all’utilizzo personale.

Sono state infatti sequestrate anche marijuana e bilancini di precisione, strumenti che testimoniano la complessità e la sofisticazione del sistema di distribuzione della droga.

L’impegno dei Carabinieri non si è fermato alla repressione del traffico di stupefacenti.

Durante i controlli stradali, è emerso un elemento di grave allarme: un tirapugni modificato, trasformato in un’arma bianca con una lama a scatto lunga nove centimetri.

Tale oggetto, definito dalle forze dell’ordine come estremamente pericoloso e illegale, era in possesso di un giovane di 23 anni, che non ha potuto fornire giustificazioni plausibili per il possesso di un manufatto del genere.

Il sequestro di questa arma rappresenta un segnale di allarme sulla crescente diffusione di oggetti contundenti trasformati in strumenti offensivi, capaci di trasformare una discussione banale in una situazione di pericolo imminente.

Nel corso della notte, i militari dell’Arma hanno effettuato controlli approfonditi su 52 persone e 41 veicoli, eseguendo sette perquisizioni domiciliari e verificando lo stato di detenzione di otto soggetti sottoposti a misure restrittive.

L’operazione testimonia un impegno costante e proattivo nel contrasto alla criminalità, finalizzato a restituire alla comunità di Torre del Greco un ambiente sicuro e libero dalla paura.

L’azione si configura come un tassello importante in un più ampio disegno di prevenzione e repressione del crimine, volto a proteggere i cittadini e a garantire il rispetto della legge.