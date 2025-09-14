Torre del Greco: Sparatoria in Via Piscopia, uomo ferito

Sabato sera, a Torre del Greco, un episodio di violenza ha interrotto la quiete di via Piscopia, lasciando un uomo di trentasette anni con ferite da arma da fuoco e sollevando interrogativi sulla sicurezza nella comunità.

L’uomo, impegnato in attività non specificate al momento, è stato improvvisamente colpito da proiettili provenienti da uno scooter, un’immagine cruda che testimonia una dinamica criminale in rapida esecuzione.

Il tempestivo intervento dei soccorsi ha permesso il trasferimento d’urgenza del ferito prima all’ospedale Maresca, per una prima valutazione e stabilizzazione, e successivamente all’ospedale del Mare, dove è stato sottoposto a trattamenti medici specifici.

La prognosi, stimata in venti giorni, indica lesioni di una certa gravità, sebbene non mettano in pericolo la vita dell’uomo.

L’accaduto ha immediatamente attivato un’indagine approfondita condotta dai carabinieri della compagnia di Torre del Greco, i quali stanno ricostruendo la sequenza degli eventi attraverso la raccolta di testimonianze e l’analisi di eventuali tracce balistiche.

L’identificazione dei responsabili, presumibilmente due individui a bordo di uno scooter, rappresenta la priorità assoluta.

L’episodio riemerge nel contesto di una più ampia problematica legata alla criminalità organizzata che affligge la zona, un intreccio complesso di dinamiche sociali, economiche e politiche che spesso sfocia in atti di violenza.

L’uso di armi da fuoco, la rapidità dell’azione e la scelta di un mezzo di fuga come uno scooter suggeriscono una pianificazione accurata e un’apparente disinvoltura da parte degli aggressori.

Al di là delle immediate conseguenze per la vittima e la sua famiglia, l’evento solleva questioni cruciali riguardanti la presenza di armi in circolazione, l’efficacia delle misure di prevenzione e la necessità di un rafforzamento del controllo del territorio.

La comunità locale, profondamente scossa, chiede risposte chiare e interventi concreti per garantire un ritorno alla normalità e la sicurezza di tutti i cittadini.

L’indagine in corso, con il supporto di ulteriori risorse investigative, si prefigge di fare luce sulla vicenda e di assicurare i colpevoli alla giustizia, auspicando un effetto deterrente per prevenire il ripetersi di simili atti violenti.

La vicenda, oltre al dolore per la vittima, incide sulla percezione di sicurezza e alimenta un senso di smarrimento che richiede un’attenzione particolare da parte delle istituzioni e della società civile.