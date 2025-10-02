Tour della Salute: Benessere e Prevenzione a Caserta

Il “Tour della Salute”, un progetto itinerante di promozione della salute e prevenzione, fa tappa in Campania, a Caserta, per la sua dodicesima edizione.

Questo fine settimana, il 4 e il 5, Piazza Pitesti si anima trasformandosi in un hub dedicato al benessere, un vero e proprio villaggio che integra servizi sanitari avanzati con iniziative ludiche e formative per tutte le età.

L’evento, sostenuto da ASC Attività Sportive Confederate e patrocinato da figure istituzionali chiave come il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie, con il significativo contributo di EG STADA Group, si configura come un esempio virtuoso di responsabilità sociale d’impresa.

L’iniziativa va oltre la semplice offerta di servizi gratuiti; mira a instillare una cultura della prevenzione, spesso trascurata a causa di barriere economiche o difficoltà di accesso alle cure.

I visitatori avranno accesso gratuito a otto ambulatori specializzati, con consulenze cardiologiche, reumatologiche, psicologiche e nutrizionali, supportate da valutazioni audiometriche e test dell’equilibrio.

Un focus particolare è dedicato alla salute orale, con uno sportello dedicato, e al benessere degli animali da compagnia, con colloqui veterinari.

L’obiettivo è fornire un supporto sanitario completo, considerando l’interconnessione tra la salute umana e quella animale.

Parallelamente alle prestazioni mediche, il villaggio si animerà con attività pensate per coinvolgere grandi e bambini, promuovendo l’importanza dell’attività fisica e di uno stile di vita sano.

L’evento non è solo una giornata di controlli gratuiti, ma un’occasione per apprendere, divertirsi e condividere esperienze positive legate al benessere.

“La prevenzione è la chiave per la sostenibilità del nostro sistema sanitario”, sottolinea Salvatore Butti, general manager e managing director di EG STADA Group, evidenziando come progetti come il “Tour della Salute” rappresentino un investimento concreto nel futuro della salute pubblica.

La missione aziendale di EG STADA Group si traduce in un impegno tangibile per la cura delle persone, attraverso iniziative che avvicinano i servizi sanitari alla comunità e incentivano un approccio proattivo alla salute.

Il “Tour della Salute” continua la sua marcia attraverso l’Italia, raggiungendo quindici località in altrettante regioni.

Giunto alla sua settima edizione, ha già offerto circa sessanta mila consulti gratuiti, con un impatto significativo nella diagnosi precoce di patologie potenzialmente gravi.

Questa edizione, come le precedenti, si conferma un faro per la promozione della salute e un punto di riferimento per chi cerca un accesso più semplice e consapevole alle cure preventive.