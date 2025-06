Traffico in tilt sulla Penisola Sorrentina: incidente e lavori creano disagi.

La Penisola Sorrentina si è risvegliata questa mattina con un quadro di difficoltà nella viabilità, acuite da un incidente e da interventi infrastrutturali programmati. Già dalle prime ore, il flusso del traffico ha subito un rallentamento significativo, manifestando i primi segnali di congestione.L’evento più critico si è verificato a Meta, precisamente in corso Italia, dove un impatto tra due veicoli ha provocato feriti tra gli occupanti. L’intervento tempestivo del personale del 118 ha permesso di stabilizzare le condizioni dei feriti e di trasportarli presso il pronto soccorso dell’ospedale di Sorrento, in attesa di ulteriori accertamenti e cure. La presenza dei veicoli incidentati, per circa un’ora, ha comportato un blocco totale della carreggiata, generando lunghe code e ritardi considerevoli per i numerosi automobilisti diretti verso e provenienti da Sorrento. La situazione, sebbene in miglioramento, continua a generare rallentamenti lungo la statale sorrentina, con code persistenti che testimoniano l’impatto dell’incidente sulla mobilità.A complicare ulteriormente lo scenario, si aggiunge la chiusura di un tratto dell’ex statale 145 a Castellammare di Stabia, necessaria per la sostituzione di una condotta idrica. Questo intervento, di fondamentale importanza per garantire un servizio essenziale alla comunità, ha inevitabilmente determinato una riorganizzazione dei flussi di traffico. L’intero traffico diretto verso e proveniente dalla costiera è stato deviato attraverso la galleria Santa Maria di Pozzano, un’arteria cruciale che, in questo momento, sta sopportando un carico di traffico superiore alla norma. L’intervento, previsto per concludersi entro le ore 20:00, rappresenta un punto di snodo per il ritorno alla normale viabilità, ma finché durerà, richiede un’attenta pianificazione degli spostamenti e una maggiore tolleranza da parte degli utenti della strada. La gestione della situazione è resa più complessa dalla necessità di bilanciare l’urgenza di riparare l’infrastruttura idrica con l’imperativo di minimizzare i disagi per la popolazione e i visitatori della costiera sorrentina. La collaborazione tra le forze dell’ordine, i soccorritori e gli enti locali è fondamentale per garantire la sicurezza e la fluidità del traffico in queste circostanze delicate.