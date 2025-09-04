Tragedia a Baiano: Arrestata per omicidio la moglie.

Nella quiete notturna di Baiano, un tragico evento ha squarciato la tranquillità del quartiere Vicaria-Mercato, a Napoli.

Lucia Salemme, una donna di 58 anni, è stata arrestata con l’accusa di omicidio volontario, in seguito alla morte del marito, Ciro Rapuano, di 59 anni.

L’efferato decesso è avvenuto all’interno di un’abitazione in via Sant’Arcangelo, teatro di una violenza inaspettata e devastante.

L’atto, consumatosi con l’utilizzo di un’arma bianca, ha lasciato la comunità locale sotto shock.

Le dinamiche che hanno portato a questo tragico epilogo restano al centro di un’indagine complessa, affidata alla competenza congiunta della Squadra Mobile e degli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, sotto la direzione della Procura di Napoli.

L’indagine si concentra non solo sulla ricostruzione cronologica degli eventi, ma anche sulla motivazione alla base del gesto, cercando di delineare il contesto relazionale e personale che potrebbe aver portato a una simile escalation di violenza.

L’arresto della Salemme rappresenta il primo passo in un percorso investigativo che dovrà affrontare delicate questioni, quali la valutazione della sua responsabilità penale e la comprensione dei fattori psicologici e sociali che potrebbero aver contribuito alla commissione del crimine.

La donna, dopo essere stata sottoposta alle cure del personale sanitario, è stata dimessa, ma rimane a disposizione degli inquirenti per eventuali ulteriori accertamenti e interrogatori.

L’evento solleva, in modo doloroso, interrogativi sulla fragilità dei legami affettivi, sulla gestione delle tensioni all’interno della coppia e sulla necessità di promuovere una cultura di rispetto e non violenza.

La tragedia di Baiano si aggiunge a un quadro preoccupante di episodi di violenza domestica che affliggono il Paese, evidenziando l’urgenza di rafforzare i servizi di supporto alle vittime e di sensibilizzare l’opinione pubblica sui rischi e le conseguenze di comportamenti aggressivi e distruttivi.

La Procura, in particolare, dovrà valutare attentamente l’eventuale presenza di elementi che possano far ricadere la responsabilità del fatto anche su altri soggetti, o che possano portare ad una diversa qualificazione giuridica del reato.

Il silenzio che avvolge ora l’abitazione in via Sant’Arcangelo è interrotto solo dal dolore di una comunità che cerca di elaborare un lutto improvviso e profondo.