Tragedia a Capaccio Paestum: donna muore in un incidente

Una tragica serata ha colpito Capaccio Paestum, in provincia di Salerno, dove un incidente stradale ha causato la perdita di una vita e ha lasciato due giovani ferite, seppur lievemente.

L’evento, verificatosi attorno alle 23.00 lungo la trafficata Via Magna Graecia, all’altezza dell’incrocio con Via Laghetto, ha visto coinvolte due autovetture utilitarie in un impatto frontale di inaudita violenza.

La dinamica, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, suggerisce una collisione improvvisa, la cui energia cinetica ha proiettato entrambe le vetture contro la recinzione di un’abitazione privata, evidenziando la forza devastante dell’urto.

La vittima, una donna di settant’anni residente nella città dei Templi, ha subito lesioni gravissime che ne hanno determinato il decesso in seguito al trasporto d’urgenza presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno.

Nonostante gli sforzi del personale medico, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

A bordo della stessa autovettura non viaggiavano altri passeggeri.

Le due giovani, originarie di Salerno e a bordo dell’altra utilitaria coinvolta, hanno riportato solo contusioni ed escoriazioni, fortunatamente di lieve entità, che non hanno richiesto un ricovero ospedaliero.

Il tempestivo intervento del personale sanitario della Croce Rossa e dell’automedica proveniente dall’ospedale di Agropoli è stato cruciale per garantire le prime cure immediate e per il trasporto della vittima in condizioni di massima urgenza.

I Carabinieri della Compagnia di Agropoli, sotto la guida del Capitano Giuseppe Colella, hanno avviato un’approfondita indagine sulla dinamica dell’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando i rilievi effettuati sul luogo dell’evento.

L’attenzione si concentra sull’analisi delle condizioni del manto stradale, della visibilità al momento dell’impatto e di eventuali fattori umani che potrebbero aver contribuito alla tragedia.

La salma della donna, al momento presso l’obitorio dell’ospedale di Salerno, è stata sottoposta a perizia medico-legale disposta dall’autorità giudiziaria, al fine di accertare con precisione le cause del decesso e di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato a questo drammatico epilogo.

L’episodio riapre il dibattito sulla sicurezza stradale in un’area ad alta densità di traffico, dove l’infrastruttura e la segnaletica necessitano di un’attenta valutazione.