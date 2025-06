Tragedia a Eboli: Morto ristoratore in un incidente sulla Statale 18

La comunità di Eboli è stata scossa da una tragedia avvenuta nella tarda serata di ieri sulla Statale 18, una arteria cruciale per i collegamenti nel Cilento. Un uomo di 55 anni, figura di spicco nel panorama gastronomico locale grazie alla gestione di un rinomato ristorante, ha perso la vita in un incidente stradale che ha lasciato un velo di dolore e sgomento sull’intera area. La sua compagna, gravemente ferita, lotta ancora per la vita in ospedale.L’evento, verificatosi intorno alle 23:00 nei pressi della rotatoria di Santa Cecilia, ha visto coinvolti un motociclista di grossa cilindrata e un’autovettura. La ricostruzione preliminare degli inquirenti, al lavoro sotto la direzione dei Carabinieri della Compagnia di Eboli, suggerisce uno scontro frontale. L’impatto, di innegabile violenza, ha proiettato i due motociclisti per diverse decine di metri, trasformando la carreggiata in una scena drammatica.La rapidità di intervento dei sanitari del 118 è stata fondamentale, ma purtroppo non sufficiente a salvare l’uomo, deceduto poco dopo il ricovero in ospedale. La donna, estratta dalle lamiere con difficoltà, versa in condizioni critiche, affidata alle cure intensive. La sua situazione clinica rimane fonte di profonda apprensione per i familiari e il personale medico.Il conducente dell’autovettura, inizialmente illeso, è stato sottoposto a controllo psicologico e medico, manifestando un forte stato di shock emotivo. Le indagini sono in corso per accertare le cause precise dell’incidente, analizzando con la massima attenzione i fattori che hanno contribuito alla dinamica. Si stanno verificando la velocità dei veicoli coinvolti, le condizioni del manto stradale e l’eventuale presenza di fattori esterni, come la visibilità e la segnaletica.La tragedia solleva interrogativi sulla sicurezza stradale in una zona ad alta densità di traffico, rimarcando l’importanza di una maggiore vigilanza e di interventi mirati per prevenire simili eventi. Oltre alla perdita irreparabile di una figura amata dalla comunità, l’accaduto ha riacceso il dibattito sulla necessità di migliorare l’infrastruttura stradale e di promuovere una cultura della guida responsabile, orientata alla tutela della vita umana. Il dolore si mescola alla speranza che una tragedia simile non si ripeta, ricordando a tutti il valore inestimabile della vita e la fragilità dell’esistenza.