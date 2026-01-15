Tragedia a Fuorigrotta: donna colpita da monopattino, prognosi riservata.

Un tragico incidente ha scosso la tranquilla atmosfera di Fuorigrotta, quartiere residenziale di Napoli, coinvolgendo una donna di 67 anni, ora ricoverata in prognosi riservata presso l’ospedale Cardarelli.

L’episodio, dalle dinamiche ancora in fase di ricostruzione, ha visto la vittima colpita da un monopattino elettrico precipitato da un’altezza considerevole, stimata tra i sette e gli otto metri.

La peculiarità del luogo in cui si è verificata la tragedia – un’area limitrofa al Servizio per le Dipendenze (Sert) e nelle immediate vicinanze dello Stadio Diego Armando Maradona – aggiunge una dimensione di complessità all’indagine, avviata dalla Polizia di Stato.

L’area, pur essendo un nodo cruciale per i servizi sociali, è anche un punto di convergenza di diverse attività e flussi di persone, rendendo la ricostruzione accurata degli eventi particolarmente impegnativa.

Secondo le prime ricostruzioni, il monopattino sarebbe caduto da un parcheggio situato sopra l’edificio che ospita il Sert.

La precipitazione, le cui cause esatte sono al vaglio degli inquirenti, ha colpito la donna, infliggendole lesioni alla testa e alla spalla.

Fortunatamente, la vittima è rimasta cosciente e, grazie al rapido intervento del 118 e della polizia del vicino commissariato San Paolo, è stata prontamente soccorsa e trasportata in ospedale.

Gli agenti della Polizia di Stato stanno ora esaminando minuziosamente le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nella speranza di ottenere elementi utili a chiarire la dinamica dell’incidente e a identificare eventuali responsabilità.

L’analisi delle immagini potrebbe rivelare dettagli cruciali sulla traiettoria del monopattino, sulle condizioni del parcheggio e sulla presenza di persone nell’area immediatamente prima dell’evento.

Al di là della gravità delle lesioni riportate dalla donna, l’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza delle strutture e degli spazi pubblici, in particolare per quanto riguarda la gestione dei parcheggi elevati e la prevenzione di cadute di oggetti pericolosi.

L’indagine dovrà accertare se vi siano state negligenze nella manutenzione del parcheggio o altre circostanze che abbiano contribuito al tragico episodio.

Le autorità competenti saranno chiamate a valutare l’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e ad adottare eventuali provvedimenti correttivi per evitare che simili eventi si ripetano in futuro.

La prognosi, al momento riservata, non lascia presagire pericolo di vita, ma la complessità delle lesioni richiede un monitoraggio costante.