Tragedia a Maiuri: Docente muore improvvisamente in aula

Nella mattinata odierna, un evento tragico ha scosso la comunità scolastica dell’istituto comprensivo 55 Piscicelli, situato a Maiuri di Napoli.

Un docente, figura esperta e radicata nel tessuto educativo, di sesta decade della vita, ha perso improvvisamente la vita in aula, lasciando un vuoto incolmabile tra colleghi, studenti e familiari.

L’accaduto, verificatosi durante l’inizio delle lezioni, ha destato profonda commozione e sgomento.

Il personale scolastico, prontamente intervenuto, ha immediatamente attivato le procedure di emergenza, tentando disperate manovre di rianimazione cardiopolmonare con l’utilizzo del defibrillatore.

Il tempestivo arrivo del personale medico del 118 ha visto il proseguimento delle operazioni di soccorso, ma purtroppo, ogni sforzo si è rivelato vano.

La perdita è stata irreversibile.

La gravità della situazione ha richiesto la presenza delle forze dell’ordine, i Carabinieri, che hanno preso in carico la gestione della scena e la delicata procedura di affidamento della salma ai familiari.

Questo tragico episodio solleva interrogativi profondi sul benessere dei docenti, sulla pressione lavorativa che spesso grava su chi dedica la propria vita all’istruzione e sull’importanza di protocolli di sicurezza e supporto psicologico all’interno delle scuole.

La perdita di un professionista così esperto, con decenni di impegno nell’educazione dei giovani, rappresenta una perdita non solo per l’istituto Piscicelli, ma per l’intera comunità, privandola di una figura di riferimento e di un prezioso patrimonio di esperienza e dedizione.

L’evento ci invita a riflettere sul valore della vita, sulla fragilità umana e sulla necessità di promuovere un ambiente di lavoro sano e sostenibile per tutti i professionisti dell’istruzione.

L’eredità del docente, fatta di passione, impegno e dedizione, resterà impressa nel cuore di chi lo ha conosciuto.