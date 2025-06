Tragedia a Napoli: Autocarro impazzito travolge due edifici

Una scena di drammatica violenza urbana ha scosso Napoli questa mattina, trasformando una tranquilla arteria del quartiere Montecalvario in un teatro di metallo contorto e apprensione collettiva. Un autocarro, carico di un destino inaspettato, ha perso il controllo a metà mattinata, precipitando in un impatto devastante tra due edifici storici di via Francesco Girardi.L’evento, scaturito da una probabile, e al momento ancora da accertare, disfunzione critica del sistema frenante, ha innescato una sequenza di eventi che ha visto il veicolo accelerare inarrestabilmente lungo la discesa, sfuggendo al controllo del conducente. La dinamica dell’accaduto, testimoniata da una folla atterrita, ha generato un’ondata di paura palpabile, amplificata dal rischio concreto di danni catastrofici a persone e strutture.Il camion, ormai una massa di energia incontrollata, ha trascinato con sé, in una traiettoria distruttiva, diverse autovetture parcheggiate, aggravando ulteriormente il quadro del disastro. La forza dell’impatto ha piegato e deformato la cabina di guida, intrappolandovi l’autista, un uomo di 48 anni, la cui incolumità è stata garantita dall’immediato e professionale intervento dei Vigili del Fuoco, i quali, con tecniche di estricazione complesse, lo hanno liberato dalle lamiere contorte.Immediato il dispiegamento di forze dell’ordine e soccorsi. Oltre ai Vigili del Fuoco, impegnati nell’operazione di salvataggio, sono intervenuti i medici del 118, che hanno stabilizzato l’autista sul posto prima del suo trasferimento in ospedale, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Le pattuglie della Polizia Municipale e della Polizia di Stato hanno assicurato la viabilità e delimitato l’area, mentre gli investigatori hanno avviato le indagini per ricostruire con precisione la filiera degli eventi, escludendo o confermando ipotesi di negligenza o malfunzionamenti meccanici.L’episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza del parco veicolare circolante e sulla necessità di controlli più severi, soprattutto in aree urbane densamente popolate come quella del Montecalvario, caratterizzata da un’intensa circolazione mattutina. La comunità locale, scossa dall’evento, esprime sollievo per la mancanza di vittime gravi, ma chiede chiarimenti e garanzie per evitare il ripetersi di simili tragedie, che rischiano di compromettere la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. L’accaduto, oltre ai danni materiali, lascia un segno profondo nella psiche collettiva, ricordando la fragilità dell’esistenza e la necessità di prevenzione e responsabilità condivisa.