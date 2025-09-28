Tragedia a Sala Consilina: giovane di 15 anni muore in un incidente

Nella quieta cornice di Sala Consilina, nel cuore del Salernitano, una tragedia ha squarciato la serenità di una comunità, lasciando un vuoto incolmabile e interrogativi ancora senza risposta.

Un giovane, quindici anni appena compiuti, ha perso la vita in un impatto drammatico tra un motociclo e un’autovettura, un evento che ha scosso profondamente il Vallo di Diano.

L’incidente, avvenuto in via Taverne, ha visto coinvolto un motociclo sulla cui guida era presente il giovane deceduto, unitamente a un suo coetaneo, originario di Teggiano, che ha subito lesioni significative.

La dinamica precisa, al momento, è oggetto di un’indagine accurata condotta dai Carabinieri, i quali stanno vagliando testimonianze e riscontri per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato allo scontro con una Citroën C3, guidata da una donna.

La gravità delle ferite riportate dal giovane conducente dello scooter è apparsa immediatamente evidente.

Trasportato in emergenza all’Ospedale Luigi Curto di Polla, il suo stato è precipitato, sfociando in un decesso poche ore dopo, nel reparto di Rianimazione.

La perdita di una giovane vita, piena di promesse e sogni, ha lasciato sgomento e dolore tra i familiari e gli amici, testimoni di un futuro spezzato.

Il passeggero, anch’egli sedicenne, ha subito traumi agli arti inferiori che lo hanno reso necessario il trasferimento, in serata, all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, per ulteriori accertamenti e cure specialistiche.

La conducente dell’autovettura, pur riportando lievi lesioni, versa in stato di profondo shock, testimone involontaria di una scena drammatica.

Sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina, i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, coordinati nell’operazione di soccorso e nella gestione del traffico.

La comunità locale, già pronta a celebrare il santo patrono, si ritrova a confrontarsi con un lutto improvviso e lacerante, un’ombra che incombe sui festeggiamenti e lascia un senso di profonda tristezza.

L’evento, purtroppo, riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di promuovere una cultura della prudenza e della responsabilità, soprattutto tra i giovani, per evitare che tragedie simili si ripetano.

La memoria del giovane scomparso resterà impressa nel cuore della comunità, un monito costante per onorare la sua vita attraverso un impegno concreto per la sicurezza e la prevenzione.