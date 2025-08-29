Tragedia a San Prisco: Minore alla guida, mortale incidente

La comunità di San Prisco e l’intera provincia di Caserta sono state scosse da una tragedia che ha aperto un complesso dibattito giuridico ed etico.

La giovane, compiuti da pochi giorni i diciotto anni, è al centro di un procedimento per giudizio immediato, formalmente connesso all’incidente mortale del 9 maggio scorso, che ha spezzato la vita di Alessio Russo, 25enne originario di San Tammaro.

L’evento, avvenuto in via Consiglio d’Europa, ha visto un Suv Mg perdere il controllo in prossimità di una rotatoria, ribaltandosi in maniera drammatica.

La dinamica dell’incidente, ricostruita minuziosamente dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica dei Minori di Napoli, rivela un quadro inquietante: la giovane alla guida, priva di patente, assumeva la guida di un veicolo sovraffollato, trasportando a bordo nove persone.

La presenza di un numero così elevato di passeggeri, tra cui Alessio Russo seduto sul sedile passeggero in prossimità di un amico, e un altro individuo sistemato nel bagagliaio, configura una situazione di flagrante violazione delle norme sulla sicurezza stradale e una potenziale spiazzatura della responsabilità individuale.

Le indagini hanno fatto emergere la probabile correlazione tra l’eccessiva velocità con cui l’autoveicolo affrontava la rotatoria e il successivo ribaltamento, che ha causato la morte di Alessio Russo, rimasto schiacciato tra le lamiere dell’abitacolo.

Il figlio di un ex consigliere comunale, Russo, ha perso tragicamente la vita in circostanze che sollevano interrogativi sulla responsabilità, la guida imprudente e la gestione dei rischi.

La peculiarità del caso risiede nella transizione della giovane da minore a maggiorenne, intervenuta a breve distanza dal tragico evento.

Questo passaggio giuridico, complesso e delicato, impatta direttamente sulla natura e sull’evoluzione del procedimento penale.

La Procura, valutando l’insieme delle evidenze raccolte e la gravità delle violazioni commesse, ha ritenuto sussistenti i presupposti per richiedere e ottenere dal Giudice per i Minorenni il rito del giudizio immediato.

La decisione di optare per questa procedura, che accelera i tempi del processo, mira a garantire una risposta giudiziaria rapida ed efficace, nel rispetto dei principi costituzionali.

Il rito del giudizio immediato prevede la celebrazione del processo in camera di consiglio, a porte chiuse, con la presenza dei genitori della imputata, della vittima e dei loro difensori, il tutto sotto l’attenta supervisione del Tribunale dei Minorenni.

La presenza del legale di parte civile, l’avvocato Vincenzo D’Angelo, testimonia l’importanza di tutelare i diritti dei familiari di Alessio Russo e di garantire una piena partecipazione al processo.

Il caso solleva, oltre alla dolorosa perdita di una giovane vita, interrogativi profondi sulla responsabilità genitoriale, sull’educazione alla guida sicura e sulla necessità di rafforzare i controlli e i sistemi di prevenzione per evitare che simili tragedie si ripetano.

La data del 22 gennaio, fissata per l’inizio del processo, rappresenta un momento cruciale per la ricerca della verità, la ricostruzione accurata degli eventi e l’applicazione della giustizia, nel rispetto della legge e della dignità di tutte le parti coinvolte.