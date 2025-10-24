Tragedia a San Vitaliano: un geometra perde la vita in un cantiere.

La comunità di San Vitaliano, in provincia di Napoli, è scossa da un tragico evento che riporta l’attenzione su un problema endemico del nostro Paese: la sicurezza sul lavoro.

Questa mattina, un geometra sessantottenne, Vincenzo Bolero, residente a Marigliano, ha perso la vita in un incidente devastante durante un sopralluogo in un cantiere edile.

L’accaduto, avvenuto in via Ponte delle Tavole, ha visto la vittima precipitare da un’altezza considerevole, superiore ai sette metri, con conseguenze fatali immediate.

Bolero, titolare di una ditta edile, si trovava a effettuare una verifica tecnica nell’area destinata alla costruzione di un nuovo distributore di carburante, un contesto lavorativo intrinsecamente complesso e potenzialmente rischioso.

La rapidità di intervento delle forze dell’ordine, con i Carabinieri della stazione di San Vitaliano supportati dal nucleo radiomobile di Castello di Cisterna, testimonia l’urgenza e la gravità della situazione.

Tuttavia, l’episodio solleva interrogativi cruciali sulla conformità delle misure di prevenzione e protezione adottate nel cantiere e sulla corretta applicazione delle normative in materia di sicurezza.

Questo non è un semplice incidente, ma il sintomo di una più ampia e profonda crisi.

I dati sugli infortuni sul lavoro in Italia, spesso drammaticamente elevati, rivelano una lacuna strutturale nella cultura della sicurezza, che coinvolge datori di lavoro, lavoratori e istituzioni.

La fretta, la pressione economica, la mancanza di formazione adeguata e la sottovalutazione dei rischi contribuiscono a creare un ambiente lavorativo precario e pericoloso.

L’inchiesta, ora in corso, si prefigge di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, accertando eventuali responsabilità oggettive e personali.

Oltre all’aspetto formale della ricostruzione dei fatti, è fondamentale un’indagine più ampia e profonda che analizzi le cause strutturali che hanno portato a questa tragedia, interrogandosi sulla reale efficacia dei controlli, sulla qualità della formazione impartita e sulla percezione del rischio da parte di tutti gli attori coinvolti.

La morte di Vincenzo Bolero non può rimanere un numero in un freddo elenco di statistiche.

Deve rappresentare uno spartiacque, un momento di riflessione collettiva che porti a un impegno concreto per migliorare le condizioni di lavoro e tutelare la vita dei lavoratori.

Serve un cambio di mentalità, un rafforzamento dei controlli e una maggiore consapevolezza del valore inestimabile della vita umana, che non può essere sacrificata sull’altare del profitto o della produttività.

È necessario che la società civile, le istituzioni e le organizzazioni sindacali uniscano le forze per promuovere una cultura della sicurezza radicata nei valori etici e nel rispetto della dignità del lavoro.