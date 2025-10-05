Tragedia a Vallo della Lucania: un morto e un ferito grave in un incidente.

Nel cuore della notte, una tragedia ha scosso la comunità di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno.

Un impatto devastante, avvenuto sulla strada provinciale 18, in corrispondenza del chilometro 133, in via Badia, ha spezzato la vita di un uomo e lasciato un altro gravemente ferito.

Due autovetture, una Ford Fiesta e una Fiat Punto, sono state coinvolte in un violento scontro, le cui circostanze precise sono al vaglio degli inquirenti.

La Ford Fiesta, a seguito dell’urto, ha subito deformazioni significative, catapultata contro la barriera di protezione stradale.

La gravità della situazione ha richiesto l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania, i quali, con grande professionalità, hanno operato per estrarre i conducenti dalle lamiere contorte.

Nonostante gli sforzi del personale medico del 118, giunto prontamente sul luogo, non è stato possibile salvare l’uomo di 56 anni, residente a Pattano, alla guida della Fiat Punto.

Il decesso è stato purtroppo inevitabile.

Il conducente della Ford Fiesta, invece, è stato estratto con difficoltà e, in condizioni critiche, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Vallo della Lucania, dove è stato ricoverato in terapia intensiva in codice rosso.

Le sue condizioni sono considerate serie ma stabili, sebbene necessiti di cure immediate e prolungate.

I Carabinieri, immediatamente allertati, hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’analisi della scena del crimine, l’esame dei mezzi coinvolti e l’eventuale acquisizione di immagini da sistemi di videosorveglianza presenti lungo la strada, saranno cruciali per determinare le responsabilità e le cause che hanno portato a questo tragico evento.

L’attenzione è rivolta a valutare fattori come la velocità dei veicoli, l’aderenza all’asfalto, la visibilità, il rispetto della segnaletica e l’eventuale presenza di condizioni meteorologiche avverse che potrebbero aver contribuito all’incidente.

Il sinistro ha comportato la temporanea interruzione della circolazione sulla SS18, creando disagi per la viabilità locale e richiedendo un’attenta gestione del traffico da parte delle forze dell’ordine.

Questo tragico episodio ripropone, ancora una volta, l’importanza cruciale della prudenza e del rispetto delle regole stradali, elementi imprescindibili per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e prevenire simili tragedie.

La comunità di Vallo della Lucania è sotto shock per la perdita di un suo concittadino e si stringe attorno alla famiglia del defunto e ai cari del ferito, augurando al giovane ricoverato una pronta guarigione.