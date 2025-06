Tragedia ad Aversano: Arrestato bengalese per la morte di un quattordicenne.

Nel cuore dell’agro aversano, a Sant’Angelo in Formis, si è consumata una tragedia che scuote la comunità e solleva interrogativi complessi sul tessuto sociale e sulle dinamiche relazionali tra giovani. L’inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere, in rapida escalation, ha portato all’arresto di Pranto Hawlader, un ventenne di origine bengalese, ritenuto il principale responsabile della morte di Alagie Sabally, un quattordicenne gambiano. L’efferato episodio si è verificato all’interno di un ristorante situato in una masseria storica, un luogo simbolo del territorio, trasformato in un teatro di violenza inattesa.L’omicidio, avvenuto nel pomeriggio di ieri, ha immediatamente generato shock e sgomento. Le indagini, avviate con tempestività, hanno permesso agli uomini dell’Arma dei Carabinieri di isolare e fermare il giovane bengalese, il cui ruolo nell’evento mortale appare, allo stato degli atti, preminente. Tuttavia, l’arresto non chiude la vicenda, ma segna l’inizio di un’analisi approfondita che mira a ricostruire la sequenza degli eventi e a comprendere le motivazioni che hanno portato a questo tragico epilogo.La giovane età delle vittime, entrambe ragazzi con un futuro di fronte a loro, acuisce il dolore e la preoccupazione. La dinamica che ha portato allo scontro, e le possibili ragioni che lo hanno innescato, rimangono al centro dell’attenzione investigativa. Le ipotesi formulate dagli inquirenti spaziano da una lite degenerata a possibili dinamiche di bullismo o conflitti preesistenti, che potrebbero aver alimentato la violenza.L’evento solleva, inoltre, riflessioni più ampie sulla convivenza e l’integrazione nel territorio. Sant’Angelo in Formis, come molte aree del Sud Italia, è caratterizzata da una crescente presenza di comunità straniere, spesso integrate nel tessuto sociale ma esposte a marginalizzazione e difficoltà economiche. La tragedia potrebbe essere un campanello d’allarme, un invito a rafforzare le politiche di inclusione, a promuovere il dialogo interculturale e a contrastare ogni forma di discriminazione e pregiudizio.La comunità locale è in stato di shock, provata dalla perdita di un giovane e dalla paura che una simile tragedia possa ripetersi. L’arresto di Pranto Hawlader, pur rappresentando un primo passo verso la giustizia, non può cancellare il dolore e la rabbia che serpeggiano tra gli abitanti. La speranza è che l’inchiesta possa fare piena luce sulla vicenda, individuando le responsabilità e, soprattutto, fornendo risposte e soluzioni per prevenire il ripetersi di simili episodi, che minano la sicurezza e la serenità della comunità. L’intera vicenda pone l’accento sulla fragilità delle relazioni giovanili e sulla necessità di un impegno collettivo per promuovere una cultura della legalità, del rispetto e della solidarietà.