Tragedia in Salernitano: anziana muore dopo un incidente stradale

Un tragico evento ha scosso la comunità del Salernitano, culminando nel decesso di una donna ottantacinquenne, vittima di un impatto violento verificatosi lungo la strada provinciale che unisce San Pietro al Tanagro e Atena Lucana.

L’anziana, residente a Sant’Arsenio, ha perso la vita nelle ore successive a un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture: una Fiat Punto e una Peugeot.

La dinamica dell’incidente, ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto la Fiat Punto, guidata dal marito della vittima, scontrarsi frontalmente con la Peugeot, che trasportava a bordo tre occupanti provenienti da Sala Consilina.

La forza dell’urto ha provocato conseguenze immediate e ha generato una situazione di grave emergenza.

Immediato l’intervento dei soccorsi: cinque persone, tra cui i conducenti e i passeggeri di entrambi i veicoli, hanno riportato lesioni di diversa gravità.

I sanitari del 118, giunti tempestivamente sul luogo dell’incidente, hanno provveduto a stabilizzare i feriti e a trasportarli presso l’ospedale Luigi Curto di Polla.

Nonostante le cure prestate, le condizioni dell’anziana si sono progressivamente deteriorate durante la notte, conducendo al decesso.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza della carreggiata sono state condotte con efficienza dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina, sotto la direzione del Capo Reparto Alessandro Morello.

Parallelamente, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina hanno avviato indagini accurate per determinare le cause dell’incidente e ricostruire la sequenza degli eventi che hanno portato alla tragedia.

L’analisi dei rilievi effettuati, l’esame dei veicoli coinvolti e l’eventuale acquisizione di testimonianze saranno cruciali per accertare eventuali responsabilità e chiarire la precisa dinamica dell’incidente, un evento che lascia un segno profondo nel tessuto sociale del territorio.

La comunità locale è in lutto per la perdita di una figura rispettata e conosciuta, mentre le indagini proseguono per fare luce sulla causa di questo drammatico scontro.