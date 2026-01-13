cityfood
Napoli Cronaca

Tragedia in Taburno: escursionista muore, lutto a Cautano

redazione napoli
redazione napoli

La comunità di Cautano, incastonata nel cuore del beneventano, è addolorata per la perdita del suo settantottenne residente, venuto a mancare nella serata di ieri, a seguito di un tragico incidente sul Monte Taburno.

L’uomo, noto in paese per la sua passione per le escursioni in montagna, era precipitato in un dirupo, rendendo difficoltoso il suo recupero.
La chiamata di soccorso era giunta in serata, scaturita dalla crescente preoccupazione dei familiari, che non avevano ricevuto notizie dell’uomo dopo la sua partenza per una consueta passeggiata.

La zona impervia, caratterizzata da ripide pendenze e vegetazione fitta, ha reso l’intervento dei Vigili del Fuoco particolarmente complesso e delicato.
Le squadre, supportate dal personale del ‘118, hanno operato con estrema cautela per garantire la sicurezza dell’uomo e dei soccorritori stessi.
Il recupero, nonostante l’impegno e la professionalità di tutti coloro che hanno partecipato alle operazioni, si è rivelato troppo tardivo per salvare la sua vita.

Trasportato d’urgenza all’ospedale di Benevento, dove è deceduto in seguito alle gravissime lesioni riportate.
La tragedia riaccende l’attenzione sulla necessità di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi legati all’escursionismo in montagna, anche in aree apparentemente accessibili.
L’episodio sottolinea l’importanza di valutare le proprie capacità e di dotarsi di attrezzatura adeguata, nonchè di comunicare sempre il percorso previsto e di prestare attenzione ai segnali di pericolo.

L’inattesa scomparsa lascia un vuoto profondo nel tessuto sociale e familiare, alimentando il dolore e la tristezza di una comunità legata da radici antiche e una profonda.

