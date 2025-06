Tragedia sul Calore: Pescatore muore, mistero nel Sannio.

Il Calore, fiume che serpeggia nel cuore del Sannio, custodisce oggi un tragico segreto. La comunità di Solopaca è addolorata dalla scomparsa di un suo abitante, un uomo di 47 anni, legato da tempo alla passione per la pesca, che si è spento improvvisamente nelle sue acque.La vicenda, iniziata ieri pomeriggio con una semplice battuta di pesca, si è consumata in un silenzio ingannevole, interrotto solo dalle acque del fiume. La famiglia, preoccupata per il mancato rientro dell’uomo, ha allertato le autorità nella notte, innescando una complessa operazione di ricerca che ha coinvolto Carabinieri di Cerreto Sannita e il nucleo Specializzato Alta Montagna (SAF) dei Vigili del Fuoco. L’area del ritrovamento, caratterizzata da una morfologia particolarmente impervia e lontana da aree facilmente accessibili, ha reso più difficoltosa l’intervento dei soccorritori. La presenza del quad e dell’attrezzatura da pesca, abbandonati sulla riva, testimonia l’improvvisa interruzione della sua attività, lasciando spazio a interrogativi e ipotesi.Al di là della semplice constatazione del decesso, l’evento solleva questioni complesse legate alla sicurezza fluviale, alla conoscenza dei rischi connessi alla fruizione di ambienti naturali potenzialmente pericolosi, e alla necessità di una maggiore sensibilizzazione delle comunità locali. Il Calore, fiume dal fascino antico, riserva spesso sorprese, e la sua corrente, apparentemente placida, può nascondere insidie inattese.Le autorità competenti, attualmente impegnate in accertamenti irripetibili, stanno escludendo cause accidentali, analizzando attentamente il contesto ambientale e le condizioni fisiche della vittima. L’autopsia, prevista nei prossimi giorni, sarà cruciale per fare luce sulle circostanze esatte che hanno portato a questo tragico epilogo, restituendo alla famiglia e alla comunità di Solopaca la verità e, forse, un po’ di conforto. Questa perdita, più di un semplice incidente, rappresenta una ferita profonda nel tessuto sociale del Sannio, ricordandoci l’importanza del rispetto per la natura e la fragilità della vita umana.