Tragedia Vesuvio: Anziano trovato morto, ipotesi aggressione.

La quiete apparente di un territorio vesuviano, incastonato tra la tradizione contadina e la crescente urbanizzazione, si è frantumata ieri sera in un tragico evento ad Ottaviano.

Un uomo di 78 anni, figura radicata nella comunità locale e appassionato conoscitore dei boschi circostanti, è stato rinvenuto privo di vita in un’area di raccolta funghi, in circostanze ancora da chiarire.

L’allarme è scattato quando, non ricevendo notizie del padre, il figlio si è recato nel luogo dove l’uomo si era diretto, trovandolo inerme a terra.

Le prime constatazioni sul corpo hanno rivelato lesioni compatibili con morsi di animali, un dettaglio che ha immediatamente acceso i riflettori sulla dinamica dell’accaduto.

Nonostante tempestivi tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, si è dovuto constatare il decesso.

La salma è stata immediatamente trasferita all’obitorio dell’ospedale di Castellammare di Stabia, in attesa dell’autopsia, esame cruciale per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla morte.

Le indagini, condotte con scrupolo dagli agenti del commissariato di San Giuseppe Vesuviano, si concentrano ora sulla determinazione della causa primaria del decesso.

L’ipotesi più immediata, quella di una aggressione mortale da parte di fauna selvatica, convive con la possibilità che l’uomo abbia subito un improvviso malessere, precipitando a terra e diventando poi preda di animali opportunisti, potenzialmente cani randagi o, data la sua.