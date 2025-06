Tragico incidente a Maratea: Marco Grimaldi muore a 47 anni.

La comunità di Polla, in provincia di Salerno, è addolorata per la perdita di Marco Grimaldi, 47 anni, tragicamente scomparso in un incidente motociclistico verificatosi nella serata di ieri lungo la statale 18, nel territorio di Maratea (Potenza), precisamente in località Castrocucco. La dinamica dell’evento, attualmente al vaglio delle autorità competenti, suggerisce una perdita di controllo del veicolo da parte del motociclista, che ha provocato una rovinosa caduta.L’impatto, di violenza inaudita, ha innescato un rapido incendio del mezzo a due ruote, richiedendo l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, i quali hanno operato con prontezza per domare le fiamme e garantire la sicurezza della zona. Nonostante gli immediati soccorsi del 118, le condizioni di Marco Grimaldi sono apparse fin da subito estremamente critiche, e i tentativi di rianimazione si sono rivelati purtroppo vani. La perdita è avvolta da un velo di mistero, mentre gli inquirenti lavorano per ricostruire con precisione l’insieme delle circostanze che hanno portato alla tragedia.I Carabinieri della Compagnia di Lagonegro hanno eseguito accurati rilievi sul luogo dell’incidente, raccogliendo testimonianze e analizzando tracce materiali per accertare le cause dell’accaduto. Si ipotizza, al momento, che fattori ambientali, condizioni del manto stradale o un malfunzionamento del veicolo possano aver contribuito all’evento, ma ogni pista è al momento aperta e verrà scrupolosamente verificata.La salma di Marco Grimaldi è stata trasportata presso la sala mortuaria dell’ospedale di Lagonegro, a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa di ulteriori accertamenti, tra cui l’autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a chiarire le cause esatte del decesso e a fare luce sulla dinamica dell’incidente. La notizia ha lasciato sgomanto tra i familiari, gli amici e i colleghi del 47enne, che lo descrivono come una persona solare e benvoluta dalla comunità. La perdita rappresenta un grave lutto per l’intera area del Vallo di Diano, che piange un cittadino modello, capace di lasciare un vuoto incolmabile nel cuore di chi lo conosceva. L’indagine, ora, si concentra sulla ricostruzione minuziosa delle circostanze che hanno portato a questa drammatica conclusione.