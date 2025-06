Tragico incidente a Poggiomare: un uomo di 55 anni perde la vita sul lavoro

Un tragico incidente sul lavoro ha spezzato la vita di un uomo di 55 anni a Poggiomarino, nel Napoletano. La vicenda, avvenuta in via Arcivescovo D’Ambrosio, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla necessità di una vigilanza più rigorosa.L’uomo, impiegato presso un’azienda specializzata nel settore del trasporto merci, stava eseguendo operazioni di scarico quando, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato da un’altezza di circa tre metri. L’impatto è stato fatale: l’operaio è morto sul colpo, privando la sua famiglia e la comunità di una figura preziosa.I Carabinieri della locale stazione hanno immediatamente avviato le indagini, lavorando a stretto contatto con i colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL). Quest’ultimo, con le sue competenze specifiche, si occuperà di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente, analizzando le procedure di sicurezza in atto, l’adeguatezza dei dispositivi di protezione individuale (DPI) utilizzati dall’uomo, e la formazione ricevuta. L’obiettivo primario è stabilire se la tragedia sia derivata da una mera disattenzione, da un guasto strutturale, da una carenza di addestramento, o da una combinazione di questi fattori.L’episodio ripropone, con drammatica concretezza, il tema della sicurezza sul lavoro, una questione che affligge da tempo il nostro Paese. I dati relativi agli infortuni e ai decessi sul lavoro, pur in diminuzione rispetto al passato, rimangono allarmanti, e richiedono un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti: datori di lavoro, sindacati, istituzioni e lavoratori stessi.La prevenzione degli infortuni non può essere relegata a una mera formalità burocratica, ma deve essere integrata nella cultura aziendale, attraverso la promozione di una formazione continua, la sensibilizzazione dei lavoratori, e l’adozione di misure di sicurezza adeguate e costantemente aggiornate. L’utilizzo corretto dei DPI, l’individuazione e la valutazione dei rischi, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature, e la verifica periodica delle procedure di sicurezza sono elementi imprescindibili per garantire un ambiente di lavoro sicuro e salubre.L’inchiesta in corso dovrà fare luce sulle responsabilità che hanno contribuito a questo tragico evento, e dovrà fornire elementi utili per rafforzare le misure di prevenzione e di controllo, al fine di evitare che simili tragedie si ripetano in futuro. La memoria di quest’uomo, strappato prematuramente alla vita, deve servire da monito e da stimolo per un impegno più forte e più determinato nella tutela della sicurezza e della dignità dei lavoratori. La giustizia, in questo caso, non si limita all’accertamento delle responsabilità, ma implica anche un profondo cambiamento culturale e sociale, volto a promuovere una cultura della sicurezza come valore imprescindibile per la nostra società.