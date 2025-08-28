Tragico incidente a Polla: anziano perde la vita

La comunità di Polla, in provincia di Salerno, è stata scossa da un tragico evento che ha spezzato la vita di un uomo di settantotto anni, lasciando un velo di dolore e interrogativi.

L’accaduto, verificatosi in località Cappuccini, una zona particolarmente suggestiva per la sua conformazione collinare, ha visto protagonista un veicolo che, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso aderenza alla carreggiata, precipitando in una scarpata.

La dinamica precisa dell’incidente rimane avvolta in un’incertezza che le autorità competenti si stanno adoperando a dissolvere.

Le ipotesi più accreditate, al momento, spaziano da un malore improvviso colpito dall’anziano conducente – una possibilità che riemerge spesso in contesti simili, data la vulnerabilità fisiologica legata all’età – a un errore di valutazione, forse amplificato dalle caratteristiche del tratto stradale, caratterizzato da pendenze e visibilità potenzialmente limitata.

Non si esclude, inoltre, un’interferenza di fattori esterni, come condizioni meteorologiche avverse o la presenza di un ostacolo imprevisto.

La testimonianza di alcuni presenti, che hanno assistito all’inquietante scena del veicolo che scompare nel vuoto, ha innescato una corsa contro il tempo.

La tempestività dei soccorsi – Vigili del Fuoco di Sala Consilina, personale sanitario e agenti della Polizia Locale – ha permesso il rapido recupero dell’uomo, in condizioni disperate.

La gravità delle ferite ha reso necessario un immediato trasferimento al vicino ospedale Luigi Curto di Polla, per poi proseguire verso l’ospedale Ruggì di Salerno, dove, nonostante i tentativi di rianimazione, il pensionato si è spento.

Questo tragico episodio ripropone, con amara insistenza, la necessità di una riflessione più ampia sulla sicurezza stradale, in particolare per quanto riguarda la popolazione anziana.

L’invecchiamento fisiologico comporta inevitabili alterazioni sensoriali e motorie che possono compromettere la capacità di guidare in sicurezza.

È fondamentale promuovere campagne di sensibilizzazione e incentivare controlli periodici della capacità di guida, non solo per tutelare la sicurezza individuale, ma anche per salvaguardare quella degli altri utenti della strada.

La perdita di una vita umana rappresenta sempre una ferita profonda per l’intera comunità, e questo evento serve da monito per rafforzare l’impegno verso una mobilità più sicura e responsabile.