Tragico incidente a Pomigliano: muore operaio, indagine sulla sicurezza.

La comunità di Napoli è scossa dalla perdita di Vasile Bujac, un giovane operaio rumeno di 31 anni, deceduto all’ospedale Cardarelli a seguito delle ferite riportate in un tragico incidente avvenuto sabato 4 ottobre.

L’evento, che ha colpito un’officina di autodemolizioni a Pomigliano d’Arco, solleva interrogativi urgenti sulle condizioni di sicurezza sul lavoro e sulla prevenzione di rischi industriali in contesti spesso caratterizzati da precarizzazione e scarsa regolamentazione.

La gravità del decesso, unitamente alle condizioni critiche riscontrate immediatamente dopo il ricovero, testimoniano la violenza dell’esplosione.

L’esame autoptico, disposto d’ufficio, si appresta a fornire dettagli precisi sulle cause del decesso e a ricostruire la dinamica dell’incidente, elementi cruciali per eventuali accertamenti di responsabilità.

Oltre alla tragica perdita di Vasile Bujac, l’evento ha causato lesioni ad altri due lavoratori, fortunatamente non in pericolo di vita.

Le loro testimonianze, assieme ad altre evidenze raccolte sul posto, si riveleranno fondamentali per l’inchiesta in corso, condotta dai carabinieri, che dovrà fare luce sulle circostanze che hanno portato alla catastrofe.

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione sarebbe stata innescata dalla rottura di una bombola di GPL, utilizzata per alimentare i processi di demolizione dei veicoli.

Questo evento, apparentemente isolato, si inserisce in un contesto più ampio di rischi intrinseci all’attività di autodemolizione, un settore spesso esposto a pericoli legati alla manipolazione di materiali infiammabili e all’utilizzo di attrezzature potenzialmente pericolose.

L’episodio impone una riflessione approfondita sulla necessità di rafforzare i controlli di sicurezza, di garantire una formazione adeguata al personale e di promuovere una cultura della prevenzione dei rischi in tutti gli ambienti di lavoro, specialmente in quelli a più alto rischio.

La morte di Vasile Bujac non può essere solo una statistica, ma un monito per evitare che tragedie simili si ripetano, salvaguardando la dignità e la vita dei lavoratori.

Il dolore della comunità si unisce all’auspicio che la giustizia faccia il suo corso e che vengano individuate le responsabilità, affinché l’incidente possa costituire un punto di svolta verso un futuro più sicuro e rispettoso dei diritti dei lavoratori.