Tragico: Ritrovato a Castel Volturno il pescatore Izzo* Torre Greco in lutto per la scomparsa di Giuseppe Izzo* Pescatore, la fine a Castel Volturno: un’attesa infinita

La comunità di Torre del Greco è addolorata per la scomparsa di Giuseppe Izzo, un sessantaseienne appassionato di pesca, ritrovato senza vita nelle acque di Castel Volturno.

L’uomo, scomparso il 16 settembre durante una battuta di pesca arenicola con un amico, era impegnato nella ricerca di un particolare tipo di verme, utilizzato come esca per la pesca in prossimità della costa.

Le operazioni di ricerca, condotte incessantemente dalla Guardia Costiera con l’impiego di imbarcazioni e mezzi aerei, si sono protratte per quasi due giorni, alimentando la speranza di un esito positivo.

L’area circostante lo stabilimento balneare di Castel Volturno, in particolare una zona caratterizzata da una topografia marina complessa con profondità variabili da un metro a un metro e mezzo, fino a raggiungere i tre metri in alcuni punti, era stata identificata come l’ultima area di possibile presenza dell’uomo.

Le condizioni meteorologiche avverse hanno giocato un ruolo determinante nella dinamica del ritrovamento.

La corrente, in particolare, ha rimontato e riportato in superficie il corpo di Izzo, precedentemente rimasto occultato sotto uno strato di sabbia sul fondale.

Questo fenomeno, seppur tragico, ha permesso alla vedetta della Guardia Costiera di individuare la salma durante i controlli del mattino successivo.

Il corpo di Giuseppe Izzo è stato trasportato presso l’istituto di medicina legale di Caserta, dove verrà sottoposto ad autopsia.

L’esame medico-legale si prefigge di fare luce sulle cause del decesso e di ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla scomparsa del pescatore.

Questo tragico episodio solleva interrogativi sulla sicurezza della pesca arenicola e sulla necessità di una maggiore attenzione ai rischi legati alla pesca in prossimità delle coste sabbiose, dove le correnti possono agire in modo imprevedibile.