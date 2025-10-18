Trasferimento Ocone: da Campobasso a Benevento, un passaggio chiave nel processo.

Il trasferimento di Salvatore Ocone, imputato per la tragica strage familiare avvenuta a Paupisi il 30 settembre, dal carcere di Campobasso a quello di Benevento, rappresenta un passaggio procedurale significativo nel complesso iter giudiziario che lo riguarda.

L’uomo, responsabile della morte della moglie e del figlio, e del gravissimo ferimento della figlia adolescente, ha lasciato la struttura carceraria di Campobasso, segnando un punto di snodo nella gestione del suo caso.

La decisione di trasferire Ocone è direttamente riconnessa alla competenza territoriale della magistratura di Benevento.

La prima misura cautelare, emessa dal giudice per le indagini preliminari Silvia Lubrano a Campobasso, si è rivelata incompatibile con la successiva valutazione di giurisdizione, data la localizzazione geografica dei delitti.

In altre parole, la gravità degli eventi e la complessità delle indagini non hanno potuto essere gestite efficacemente mantenendo la competenza presso il tribunale di Campobasso.

L’atto violento perpetrato da Ocone ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando una ferita indelebile nel tessuto sociale.

Le modalità brutali dell’omicidio, consumato con una pietra, e la sofferenza inflitta alla figlia sopravvissuta, amplificano la gravità del gesto e la necessità di un’indagine approfondita e imparziale.

La fuga successiva, culminata con l’arresto operato dai carabinieri con l’ausilio di un elicottero nei pressi di Ferrazzano, testimonia un tentativo disperato di sottrarsi alle responsabilità del proprio atto, un’azione che non ha potuto eludere l’azione delle forze dell’ordine.

Questo trasferimento non è semplicemente una questione di logistica carceraria; si tratta di un atto necessario per garantire che la giustizia venga amministrata nel rispetto delle normative procedurali e per assicurare che la figlia rimasta in vita possa ricevere il supporto necessario in un contesto territoriale che le sia più familiare.

La competenza di Benevento implica una nuova valutazione delle prove, un’analisi più approfondita delle dinamiche familiari preesistenti e, potenzialmente, una prospettiva diversa nella ricostruzione degli eventi che hanno portato alla tragedia.

Il caso di Salvatore Ocone solleva inoltre interrogativi profondi sulla violenza domestica, sulle sue radici psicologiche e sulle misure preventive necessarie per proteggere le vittime e interrompere cicli di abuso.