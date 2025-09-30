Turismo di Lusso: Explora Journeys Ridefinisce il Viaggio Esclusivo

L’evoluzione del turismo di lusso in Italia rivela un’inclinazione crescente verso esperienze di viaggio che trascendono la tradizionale offerta crocieristica.

Un segmento di viaggiatori, sempre più sofisticato, ricerca vacanze caratterizzate da esclusività, scoperta culturale e un livello di personalizzazione senza precedenti.

È a questa domanda che risponde Explora Journeys, brand di lusso del Gruppo MSC, come testimonia l’arrivo di Explora II a Napoli, un evento che celebra non solo un approdo, ma un legame profondo con la storia e il futuro del gruppo.

Explora II non è semplicemente una nave, ma un “resort galleggiante”, un’oasi di comfort e lusso progettata per offrire un’esperienza immersiva in destinazioni straordinarie.

L’attenzione ai dettagli è palpabile: dalle ampie suite, tutte dotate di terrazza privata che si affaccia sul mare, all’offerta gastronomica ricercata, curata da chef di fama internazionale che reinterpretano la tradizione culinaria locale con ingredienti di altissima qualità.

Il rapporto tra personale e ospiti, estremamente favorevole, garantisce un servizio impeccabile e attento alle singole esigenze.

Questa filosofia di viaggio, improntata all’eccellenza e alla personalizzazione, si traduce in un elevato grado di soddisfazione da parte dei passeggeri.

La visione strategica del Gruppo MSC si proietta nel futuro con un piano di espansione ambizioso.

Nel 2026 è prevista l’entrata in servizio di Explora III, con itinerari dedicati al Nord Europa, mentre tra il 2026 e il 2027 si apriranno nuove rotte verso gli Emirati Arabi, testimoniando la costante crescita e l’impegno verso destinazioni sempre più esotiche e suggestive.

Questa continua evoluzione testimonia un approccio dinamico e lungimirante nel settore del turismo di lusso.

Napoli, città simbolo del DNA e dell’identità del Gruppo MSC, assume un significato particolare in questo contesto.

La cerimonia dello scambio del crest, al di là della sua valenza formale, rappresenta un atto di profonda connessione con un territorio ricco di storia, cultura e tradizioni.

L’impegno verso la sostenibilità, elemento imprescindibile della filosofia di Explora Journeys, si riflette nella scelta di cantieri navali italiani, come Fincantieri, e nell’adozione di tecnologie all’avanguardia per minimizzare l’impatto ambientale.

L’investimento complessivo di MSC, pari a circa 3,5 miliardi di euro, testimonia la fiducia nel potenziale di crescita di questo segmento di mercato e l’impegno a offrire un’esperienza di viaggio unica e indimenticabile, con l’introduzione di ulteriori quattro navi entro il 2028.

L’obiettivo è ridefinire il concetto di viaggio di lusso, combinando esplorazione, comfort e un profondo rispetto per l’ambiente e le comunità locali.