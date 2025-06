Uil Campania: Contratti Metalmeccanici, Appoggio alla Mobilitazione

La Uil Campania esprime un fermo appoggio alla mobilitazione dei metalmeccanici, un segnale inequivocabile della persistente impasse negoziale con Federmeccanica. Giovanni Sgambati, segretario generale della Uil Campania, ha commentato a caldo la giornata di sciopero, evidenziando come la rigidità dell’associazione datoriale stia prolungando un conflitto che rischia di compromettere il futuro di un settore cruciale per l’economia regionale e nazionale.Il rinnovo del contratto collettivo di lavoro (CCNL) non rappresenta un mero adempimento burocratico, bensì un atto di civiltà industriale e un investimento nel capitale umano. Nel contesto del Mezzogiorno, la sua importanza si amplifica esponenzialmente, poiché si assiste, con preoccupante frequenza, alla mancata applicazione dei contratti integrativi aziendali. In questa situazione, il CCNL si erge a baluardo, l’unico strumento concreto per garantire incrementi salariali, un rafforzamento delle tutele e la promozione di condizioni di lavoro dignitose per lavoratori e lavoratrici.L’importanza del CCNL trascende la mera dimensione economica, configurandosi come un potente motore di riduzione delle disparità territoriali. La persistente differenza di reddito tra Nord e Sud del Paese non può essere colmata senza un impegno concreto a garantire l’equa applicazione dei contratti collettivi, assicurando che i benefici economici e sociali raggiungano anche le aree più svantaggiate. Il CCNL, in questo senso, rappresenta un tassello fondamentale di una più ampia strategia di sviluppo territoriale.La Uil Campania ribadirà con forza questo messaggio nell’imminente confronto con Confindustria, sollecitando un cambio di rotta nell’approccio negoziale. Le prassi virtuose e un dialogo costruttivo tra le parti sociali presuppongono l’adempimento puntuale dell’obbligo di rinnovare i contratti, nel rispetto dei tempi stabiliti e in linea con le esigenze dei lavoratori. La mobilitazione odierna è una chiamata alla responsabilità: Confindustria è invitata a superare posizioni rigide e a riconoscere il valore imprescindibile del contratto collettivo come strumento di progresso e di coesione sociale. La Uil rimane vigile e pronta a difendere i diritti dei lavoratori, consapevole che il futuro del Mezzogiorno e del Paese intero dipenda anche dalla capacità di costruire un modello industriale più equo e sostenibile.