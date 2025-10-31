UIL Campania incontra i candidati: confronto aperto per il futuro della Regione.

In vista delle cruciali elezioni regionali campane del 23 e 24 novembre, la UIL Campania ha deciso di promuovere un’iniziativa di dialogo aperto e costruttivo con i candidati alla presidenza della Regione, al fine di favorire una maggiore consapevolezza tra le lavoratrici e i lavoratori e di stimolare un dibattito programmatico mirato alle esigenze del territorio.

Il confronto pubblico con Roberto Fico, aspirante alla guida dell’esecutivo regionale, si terrà lunedì 3 novembre alle ore 16:00 presso la sede centrale di Varco Pisacane, nel Salone E.

Festa, situato al secondo piano.

Successivamente, martedì 4 novembre, alle ore 10:00, nella stessa location, è previsto un incontro con Edmondo Cirielli, rappresentante del centrodestra e anch’egli in corsa per la presidenza.

Questa iniziativa non si configura come una mera formalità pre-elettorale, bensì come un momento propedeutico all’attivazione di un processo di ascolto attivo e approfondito delle istanze provenienti dal mondo del lavoro.

La UIL Campania intende, infatti, incentivare un vero e proprio scambio di idee e proposte, volto a tradurre le problematiche e le aspirazioni dei lavoratori in azioni concrete di governo.

L’obiettivo primario è quello di valutare la reale capacità dei candidati a recepire e ad internalizzare le rivendicazioni sindacali all’interno del loro programma di governo.

Non si tratta semplicemente di ottenere promesse e dichiarazioni di intenti, ma di verificare l’impegno a implementare politiche pubbliche che promuovano la tutela dell’occupazione, la valorizzazione delle competenze, la sicurezza sul lavoro, l’equità salariale e lo sviluppo sostenibile del tessuto produttivo regionale.

La UIL Campania auspica, in particolare, che durante questi incontri vengano affrontati temi cruciali come la riforma del sistema sanitario regionale, il potenziamento dei servizi per l’impiego, l’incentivazione dell’innovazione tecnologica e digitale, la promozione della formazione professionale continua e la lotta contro la povertà e l’esclusione sociale.

L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per le lavoratrici e i lavoratori campani di confrontarsi direttamente con i candidati, porre loro domande specifiche e valutare la loro visione per il futuro della regione, al fine di fare una scelta informata e consapevole, che tenga conto delle esigenze e delle priorità del mondo del lavoro.

La UIL Campania invita tutti i suoi iscritti e tutte le cittadine e i cittadini interessati a partecipare attivamente a questi incontri, contribuendo a costruire un futuro migliore per la Campania.