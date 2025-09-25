UIL Campania: Presidio a Napoli per Gaza, appello alla pace.

La UIL Campania, con profonda preoccupazione e senso di responsabilità civile, si mobilita a Napoli per denunciare le tragiche conseguenze del conflitto a Gaza.

Domani, 26 settembre, alle ore 11:45, un presidio in Piazza Municipio, di fronte a Palazzo San Giacomo, rappresenterà un atto di protesta e una ferma richiesta di giustizia per le vittime innocenti e per la popolazione colpita da questa devastante crisi umanitaria.

Questo momento di mobilitazione non è un gesto isolato, ma l’espressione di una posizione costante e coerente del mondo del lavoro, che si è sempre opposto alla sofferenza e all’ingiustizia derivanti da qualsiasi conflitto armato.

Dalle tragedie in Iran, Siria, Afghanistan e Ucraina, fino all’attuale dramma che affligge Gaza, il silenzio non è stata un’opzione.

La raccolta fondi avviata dalla UIL nazionale a favore del popolo di Gaza, pur essendo un aiuto concreto, non esaurisce il nostro dovere.

È imperativo difendere il valore intrinseco dell’umanità, un baluardo contro la barbarie e la disumanizzazione.

La vita, in ogni sua forma, deve essere protetta e salvaguardata, al di là di qualsiasi logica politica o ideologica.

Assistiamo a una profonda ferita nel tessuto sociale e morale dell’umanità, un evento che trascende le appartenenze nazionali e politiche.

La UIL Campania intende riaffermare l’importanza dei valori universali che fondano la nostra convivenza: la dignità umana, il diritto alla vita, la solidarietà, la compassione.

Il presidio a Napoli non è solo una protesta, ma un appello a una riflessione più ampia sulla necessità di un impegno globale per la pace e la giustizia.

È un invito alla comunità internazionale di intervenire con urgenza per garantire l’accesso agli aiuti umanitari, proteggere i civili e promuovere un dialogo costruttivo che conduca a una soluzione duratura del conflitto.

La UIL Campania ribadisce il proprio impegno a sostenere il popolo di Gaza e a lavorare per un futuro di pace e prosperità per tutti.