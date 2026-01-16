Un miliardo per l’acqua: EIC lancia piano strategico in Campania

L’Ente Idrico Campano (EIC) ha delineato un ambizioso piano di investimento strategico, approvando l’inserimento di 23 progetti cruciali nell’ambito del Piano Nazionale di Interventi Infrastrutturali per la Sicurezza del Settore Idrico (PNISS).

Questo sforzo, con una potenziale iniezione di risorse pari a quasi un miliardo di euro, si configura come una risposta proattiva alle sfide imposte dai cambiamenti climatici e all’imperativo di una gestione sostenibile della risorsa idrica.

L’approccio non si limita alla mera riparazione di infrastrutture obsolete, ma abbraccia una visione olistica che integra la prevenzione della siccità, la mitigazione dei suoi effetti devastanti e il potenziamento della resilienza del sistema idrico campano.

L’obiettivo primario è ridurre drasticamente le perdite idriche, una criticità che compromette l’efficienza della rete e alimenta un ciclo di spreco inaccettabile.

L’iniziativa si fonda su principi di innovazione tecnologica e collaborazione territoriale, con un impegno concreto a coinvolgere attivamente i Comuni e le comunità locali nella definizione e implementazione dei progetti.

La programmazione, condivisa e approvata dal Comitato Esecutivo, riflette un’analisi approfondita delle criticità storiche che affliggono il settore idrico campano e mira a fornire soluzioni concrete e durature.

Parallelamente, l’EIC ha formalizzato l’approvazione del progetto definitivo per il nuovo sistema depurativo di Mondragone, un’opera di importanza strategica finanziata con 37.368.687,80 euro e realizzata sotto la guida del Commissario Unico Nazionale per la Depurazione.

Questo intervento, coerente con la collaborazione già avviata con il Commissario per l’impianto di Benevento, sottolinea l’impegno dell’EIC verso il miglioramento della qualità ambientale e la tutela della salute pubblica.

L’assegnazione di poteri espropriativi al Commissario Fatuzzo, in conformità con la normativa vigente, agevola l’avvio rapido e l’effettiva realizzazione dell’opera.

La visione dell’EIC, come sottolineato dal presidente Luca Mascolo, trascende la mera funzionalità delle infrastrutture: si tratta di restituire al mare campano la sua autentica vocazione di bene comune, accessibile e fruibile per tutti.

Questo implica un impegno concreto nel riqualificare la costa, incrementando l’attrattività turistica e stimolando lo sviluppo economico locale.

Il Litorale Domitio, in particolare, riveste un ruolo centrale in questa strategia, rappresentando un’area con un enorme potenziale turistico e un tessuto imprenditoriale pronto a investire.

L’implementazione del nuovo sistema depurativo di Mondragone incarna questo impegno, costituendo un segnale tangibile di progresso che si traduce in benefici ambientali, economici e sociali per l’intera regione.

L’EIC si propone di realizzare un futuro in cui la gestione sostenibile della risorsa idrica, l’innovazione tecnologica e la tutela ambientale si coniugano per garantire il benessere delle comunità campane e la valorizzazione del patrimonio naturale.

Il progetto si pone come un investimento strategico per il futuro, in grado di generare un impatto positivo a lungo termine sul territorio e sulla qualità della vita dei cittadini.