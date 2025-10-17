Usura a Boscoreale: Arrestato un giovane con tassi al 800%.

Un giovane di ventisei anni si trova agli arresti domiciliari, accusato di aver praticato tassi d’interesse usurari, raggiungendo in alcuni casi vertiginosi picchi annui superiori all’800%, in un quadro di estorsione aggravata che ha coinvolto una vittima particolarmente vulnerabile, priva di un’occupazione stabile.

L’azione, compiuta con spietata determinazione, si fondava sullo sfruttamento della propria reputazione all’interno di circuiti criminali, esercitando una pressione psicologica e materiale che ha costretto la vittima a indebitarsi in condizioni inaccettabili.

L’inchiesta, condotta con scrupolo dai carabinieri di Boscoreale, ha permesso di ricostruire nel dettaglio le dinamiche illecite.

L’impiego di immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza, elemento cruciale nell’attività investigativa, ha fornito prove concrete delle azioni poste in essere dal ventiseienne, corroborando la testimonianza della vittima e delineando un quadro preciso del meccanismo di sfruttamento.

Questo arresto si inserisce in un’operazione più ampia, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, volta a contrastare il fenomeno dell’usura nel territorio.

L’azione investigativa, che ha già portato all’arresto di un altro usuraio lo scorso novembre, dimostra l’impegno delle autorità nel perseguire con fermezza chi agisce in danno di persone in difficoltà, approfittando della loro fragilità economica e sociale.

Il fenomeno dell’usura, infatti, non rappresenta solo un reato finanziario, ma una grave violazione dei diritti umani e un fattore di profonda destabilizzazione sociale, in grado di alimentare circuiti di criminalità organizzata e di compromettere la tenuta del tessuto economico locale.

L’attenzione delle forze dell’ordine, pertanto, si concentra sull’identificazione e la neutralizzazione di questi predatori economici, al fine di tutelare le fasce più deboli della popolazione e promuovere un ambiente di legalità e sviluppo sostenibile.

L’operazione in corso sottolinea l’importanza di una collaborazione sinergica tra istituzioni, forze dell’ordine e comunità locali per contrastare efficacemente questo fenomeno pervasivo e ricostruire un futuro basato sulla giustizia e sull’equità.