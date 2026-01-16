Valeria Barletta riconfermata alla guida dell’imprenditoria femminile a Caserta.

Il Comitato dell’Imprenditoria al Femminile della Camera di Commercio di Caserta ha confermato Valeria Barletta alla presidenza, segnando un capitolo significativo per il tessuto economico provinciale.

L’elezione, sancita durante un incontro alla presenza del presidente della Camera, Tommaso De Simone, e la nomina di Mariapina Fontana a vicepresidente, riflettono un impegno strutturale per affrontare le sfide specifiche che le imprenditrici casertane devono affrontare.

La provincia di Caserta vanta un panorama imprenditoriale al femminile particolarmente florido, con 22.556 imprese guidate da donne, un dato che proietta la realtà locale al di sopra delle medie regionali (23% in Campania) e nazionali (22,3%), testimoniando un potenziale da coltivare e rafforzare.

Questo dato numerico, tuttavia, non deve oscurare le persistenti disuguaglianze che ostacolano la piena espressione del talento femminile nel mondo del lavoro e nell’imprenditoria.

Il Comitato, articolato in dieci membri competenti e diversificate esperienze – Claudia Sorbo, Rossana Cursio, Rosa Nacca, Ludovica Zigon, Giulia Raiano, Maria Russo, Rosa Glorioso e Claudia Riccardi – intende operare su molteplici fronti.

L’obiettivo primario è fornire un supporto concreto alle imprenditrici, agendo come un ponte tra le realtà aziendali e le opportunità di finanziamento, spesso difficili da accessi per le imprese guidate da donne.

Oltre alle questioni finanziarie, il Comitato si focalizzerà sulla promozione di una cultura aziendale più equa e inclusiva, contrastando gli stereotipi di genere e favorendo l’armonizzazione tra vita professionale e personale.

L’attenzione alla formazione, sia in termini di competenze manageriali che di sviluppo di strategie di marketing innovative e digitali, rappresenta un pilastro fondamentale per la crescita sostenibile delle imprese femminili.

Il nuovo mandato, come sottolinea la presidente Barletta, si prefigge di valorizzare il capitale umano femminile, riconoscendo il contributo essenziale delle imprenditrici alla vitalità economica del territorio.

L’impegno si estende alla creazione di un ecosistema imprenditoriale più coeso, solidale e aperto all’innovazione, dove il talento femminile possa fiorire e contribuire attivamente alla crescita economica e sociale della provincia di Caserta.

Si tratta di un percorso che mira non solo a colmare il divario di genere, ma anche a costruire un futuro economico più prospero, equo e inclusivo per tutti.