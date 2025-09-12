Valle del Fortore: Nominate i Vice Coordinatori per lo sviluppo del territorio.

In una visione strategica volta a ottimizzare la governance e la dinamica di sviluppo della Valle del Fortore, ho formalizzato l’assegnazione degli incarichi di Vice Coordinatori al dirigente d’azienda pubblica Biagio Coduti e all’ex vicesindaco di Castel Franco in Miscano, Ivan Scinto.

Questa decisione, condivisa con il coordinatore Pasquale Catullo, riflette un approccio mirato a potenziare la rappresentanza e l’efficacia delle azioni intraprese a favore dell’intero comprensorio.

La nomina di Coduti e Scinto non è casuale.

Si tratta di figure professionali con un solido background, intimamente legate al tessuto sociale ed economico del territorio.

La loro esperienza diversificata, combinando competenze gestionali e amministrative, si rivelerà fondamentale per affinare le strategie di sviluppo e ampliare la capacità di risposta alle complesse esigenze del comprensorio.

L’obiettivo primario è catalizzare una nuova energia all’interno del team di lavoro, favorendo una sinergia più profonda tra le amministrazioni locali e gli attori socio-economici.

Si intende, infatti, superare le logiche frammentate e promuovere una visione unitaria, orientata alla crescita sostenibile e all’inclusione.

Questo significa non solo incentivare investimenti mirati, ma anche valorizzare il patrimonio culturale, ambientale e agroalimentare che caratterizza la Valle del Fortore, rendendolo motore di sviluppo locale e opportunità di lavoro.

La mia fiducia in Coduti e Scinto si basa sulla loro comprovata dedizione al bene comune e sulla loro capacità di costruire ponti tra le diverse realtà del territorio.

Sono certo che, lavorando in stretta collaborazione con il coordinatore Catullo e con tutti gli amministratori locali, sapranno tradurre l’impegno in azioni concrete, concretizzando le aspirazioni della comunità.

Questo incarico rappresenta un’opportunità significativa per dare risposte innovative alle sfide del futuro, consolidando la Valle del Fortore come un territorio dinamico e prospero, capace di affrontare le trasformazioni globali con resilienza e visione.

La presenza di nuove competenze, affiancate all’esperienza consolidata, è garanzia di un percorso di sviluppo equilibrato e orientato al benessere di tutti i cittadini.