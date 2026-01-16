Vandalismo al cimitero: arrestato per furti e profanazioni.

L’ordinata quiete di un cimitero, luogo di memoria e raccoglimento, è stata violata da una serie di atti vandalici e furti che hanno destato profondo sgomento nella comunità di Capaccio-Paestum.

Antonio Simonetti, arrestato dai Carabinieri e posto agli arresti domiciliari su ordine della Giustizia, si trova ora al centro di un’indagine che lo accusa di crimini gravissimi: vilipendio di tombe, furto aggravato e danneggiamento.

Le indagini, meticolosamente condotte, hanno portato alla luce una sequenza di episodi che si sono consumati tra ottobre e novembre 2023 all’interno del cimitero locale.

Non si tratta di gesti isolati, bensì di una serie di intrusioni premeditate e mirate, durante le quali Simonetti avrebbe sottratto manufatti di valore ornamentale all’interno delle cappelle funerarie.

La gravità delle accuse non risiede unicamente nella perdita materiale dei beni trafugati, ma soprattutto nel profondo turbamento che questi atti hanno arrecato alle famiglie che hanno perso i propri cari e che hanno scelto quel luogo come ultimo riposo.

Il cimitero, per chi lo frequenta, è un santuario, un luogo sacro in cui si onora la memoria e si coltivano ricordi preziosi.

La profanazione di questi luoghi rappresenta un attacco diretto alla sensibilità e al dolore di intere comunità.

Le motivazioni che hanno spinto Simonetti a compiere questi gesti restano ancora da chiarire completamente.

Gli inquirenti stanno vagliando diverse ipotesi, che vanno dalla mera avidità alla ricerca di un bersaglio percepito come vulnerabile e privo di sorveglianza adeguata.

Tuttavia, al di là delle possibili spiegazioni, la responsabilità per le azioni commesse è inequivocabile.

L’arresto di Simonetti segna una prima risposta a questa violazione, ma la vicenda solleva interrogativi più ampi sulla sicurezza dei luoghi di culto e di memoria, e sulla necessità di rafforzare la prevenzione e la repressione di atti vandalici che colpiscono il tessuto sociale e il patrimonio culturale locale.

Si rende necessario un ripensamento delle misure di sicurezza, un potenziamento dei controlli e, soprattutto, una maggiore sensibilizzazione verso il rispetto dei luoghi sacri e della memoria dei defunti.

Il cimitero non è solo un luogo di sepoltura, ma un simbolo di identità e di continuità, e la sua tutela è un dovere di tutti.