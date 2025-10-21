Vanvitelli si tinge di rosa: un faro per la prevenzione.

L’Università Vanvitelli si veste di un delicato rosa acceso, un colore che trascende la semplice estetica per incarnare un messaggio di speranza e impegno.

Nell’ambito dell’edizione 2025 di Ottobre Rosa, campagna globale e nazionale volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla prevenzione e la diagnosi precoce dei tumori al seno, l’Ateneo si fa portavoce di un impegno concreto e profondo.

Dall’alba di oggi fino alla fine di ottobre, le sedi dipartimentali sparse nei territori di Caserta, Aversa, Capua, Santa Maria Capua Vetere, unitamente ai poli universitari di Napoli e Caserta, al Reparto di Pediatria e al Policlinico di Piazza Miraglia a Napoli, saranno illuminate da un’ondata di luce rosa.

Questa illuminazione non è un mero atto formale, ma un gesto simbolico potente che mira a catturare l’attenzione e a stimolare la riflessione.

“L’impegno dell’Università Vanvitelli non si limita a un’iniziativa di facciata,” afferma il Rettore, Gianfranco Nicoletti.

“Riconosciamo la necessità di un’azione sinergica e multidisciplinare per affrontare una sfida sanitaria che tocca la vita di milioni di persone.

Questo gesto simbolico vuole essere un faro che illumina il nostro impegno a promuovere una cultura della prevenzione, basata sulla conoscenza, l’informazione e l’accesso a servizi sanitari di qualità.

“L’Ateneo intende ampliare il proprio contributo non solo attraverso l’illuminazione delle sedi, ma anche con l’organizzazione di eventi informativi, workshop dedicati alla salute della donna e collaborazioni con associazioni del territorio.

L’obiettivo è creare un ecosistema di supporto che promuova la consapevolezza dei fattori di rischio, incoraggi la diagnosi precoce attraverso la mammografia e l’ecografia, e offra un sostegno psicologico e sociale alle pazienti e alle loro famiglie.

L’Ottobre Rosa rappresenta un’occasione cruciale per ricordare che la prevenzione è la miglior arma contro i tumori al seno, una malattia che continua a rappresentare una sfida significativa per la salute pubblica.

L’Università Vanvitelli, con la sua illuminazione rosa e il suo impegno costante, si propone di essere un punto di riferimento per la comunità, un luogo di conoscenza, di cura e di speranza, dove la luce della prevenzione non si spegne mai.

Il gesto, apparentemente semplice, si configura come un invito a coltivare la consapevolezza, a sostenere la ricerca e a promuovere un futuro più sano per tutte le donne.