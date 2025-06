Velalonga: Donne, Vela e Rinascita nel Golfo di Napoli

La brezza marina accarezza Mena e Maria, pronte a salpare, unite dalle altre veliste, in una sinergia di resilienza e passione. Domenica 22 giugno, il Golfo di Napoli si animerà con la quinta edizione della Velalonga, evento che vedrà, al suo nastro di partenza, non solo equipaggi agguerriti, ma anche due imbarcazioni speciali: quelle di Mena Di Pascale e Maria Vitale, simboli tangibili di un percorso di speranza e rinascita, entrambe ex pazienti oncologiche.L’idea, nata nell’autunno del 2022 dalla visione del dottor Stefano Mori, chirurgo oncoplastico dell’Istituto Pascale, ha saputo immediatamente trovare terreno fertile nel cuore dell’ammiraglio Clemente Costagliola, presidente della Lega Navale di Bacoli. Insieme, hanno concepito un progetto innovativo: offrire a donne che avevano affrontato la ricostruzione della mammella l’opportunità di abbracciare la vela, sport che promuove il benessere fisico e mentale, offrendo un ritorno alla normalità dopo un percorso di cura spesso traumatico.Mena e Maria, pioniere di questa iniziativa, furono tra le prime a cogliere la sfida, partecipando a un programma teorico-pratico che le ha trasformate in veliste esperte, capaci di far parte di un equipaggio interamente femminile, arricchito dalla presenza di altre donne che hanno vissuto esperienze simili. Maria, 42 anni, casalinga di Quarto, e Mena, 62 anni, casalinga di Pozzuoli, non sono solo testimonial, ma protagoniste attive, avendo dimostrato il loro valore partecipando al campionato di veleggiate della Lega Navale, conseguendo addirittura una vittoria significativa a bordo della piccola imbarcazione “Pasqualina Pippus”, un vessillo di colore e allegria.Quest’anno, l’evento coinvolgerà ben 54 donne a bordo di nove imbarcazioni, con una decina di ex pazienti oncologiche pronte a sfidare il mare e a condividere un’esperienza unica. Sebbene il dottor Mori esiti a quantificare scientificamente i benefici psicofisici che la vela può apportare alle pazienti, sottolinea con entusiasmo la crescente affluenza di donne, operate e non, desiderose di partecipare a questa avventura. Questa risposta, a suo dire, è la prova inconfutabile della validità e dell’universalità di uno sport accessibile e gratificante come la vela.La Velalonga, che quest’anno sostiene l’Istituto dei Tumori di Napoli con la campagna 5×1000, si svilupperà lungo un percorso costiero di circa dieci miglia nautiche, partendo dalle acque di fronte alla Rotonda Diaz, compiendo il giro di boa all’isolotto di Nisida e ritornando al punto di partenza. La giornata culminerà domenica alle ore 17:30 con la cerimonia di premiazione e una cena spettacolo, impreziosita dalla presenza di artisti di spicco come Manuela Lettieri, Francesco De Rosa, Sonia Contino, Gianni Magni, Coco Gullotta, i comici Salvatore Turco e Marco Lanzuise e il musicista Ernesto Dolvi, per celebrare la forza, la determinazione e la bellezza di queste donne che hanno scelto di navigare verso un futuro di speranza e serenità.