Verità di Cielo Ritorna: Un Viaggio Nell’Amore Divino

Ricomincia il percorso di “Verità di Cielo”, il programma televisivo che, dopo la pausa estiva, torna a illuminare le serate degli spettatori di Maria Vision Italia (canale 255) con la sua dodicesima puntata, fissata per le ore 19:30.

Un appuntamento che ha già catturato l’attenzione di un pubblico sempre più ampio, come testimoniato dalle oltre 19.000 visualizzazioni su YouTube e dalle numerose interazioni online, segnale di come contenuti spirituali possano trovare terreno fertile anche nell’era digitale.

“Verità di Cielo” non è semplicemente una trasmissione televisiva, ma un viaggio nell’essenza dell’amore divino, un’esplorazione profonda delle parole contenute nei volumi del “Libro di Cielo”, scritti dalla serva di Dio Luisa Piccarreta.

Attraverso storie di persone comuni, il programma svela come l’incontro con una visione più intima e illuminante dell’amore di Gesù possa trasformare radicalmente la vita quotidiana, offrendo una chiave di lettura inedita per affrontare le sfide esistenziali.

Il successo del programma risiede nella sua capacità di creare un ponte tra la dimensione spirituale e quella umana, offrendo esempi concreti di fede vissuta.

Testimonianze toccanti e commoventi si alternano, raccontando percorsi di elaborazione del lutto, la tenuta di matrimoni in difficoltà, la dedizione materna che si fonde con la ricerca della volontà divina in ogni gesto.

Figure provenienti dalla comunità Fiat! Totus Tuus, animate da una profonda chiamata alla donazione totale a Dio, condividono la loro esperienza, sottolineando come la lettura del “Libro di Cielo” li guidi verso una conformazione sempre più completa in Cristo Gesù.

“Verità di Cielo” si propone come un faro di speranza in un mondo spesso segnato da incertezze e sofferenze.

Il programma, trasmesso ogni due settimane (il giovedì alle ore 19:30) e curato dai Piccoli Figli della Divina Volontà di Palermo, è condotto dal giornalista napoletano Riccardo Rossi, che ne sottolinea l’importanza di comprendere che non sono necessari prodigi o gesti eclatanti per vivere una vita spiritualmente significativa.

La vera rivoluzione, infatti, risiede nella capacità di accogliere la volontà divina nel quotidiano, affrontando con amore e fede la realtà della propria famiglia, malattia o lavoro, anche il più umile.

La trasmissione è disponibile in diretta streaming sul sito web di Maria Vision Italia e tutte le puntate precedenti sono consultabili online, ampliando così la portata del messaggio e rendendolo accessibile a un pubblico ancora più vasto.

Come Gesù stesso esprime nel Volume 33 del “Libro di Cielo”, la consapevolezza della divina volontà porta alla gioia e all’amore per il proprio ruolo nel disegno divino, trasformando anche le azioni più semplici in atti di profonda spiritualità.

Un invito a riscoprire la bellezza di una vita vissuta nell’amore e nella volontà di Dio.