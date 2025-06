Vescovi e Prefetto a Stabia: dialogo per Napoli e territorio.

Nel corso di un’assemblea plurale della Conferenza Episcopale Campana, ospitata presso l’Istituto delle Suore di Cristo Re a Castellammare di Stabia, si è instaurato un fruttuoso dialogo tra i presuli campani e il Prefetto di Napoli, Michele di Bari. L’incontro, che ha rappresentato un’occasione di confronto istituzionale e spirituale, ha affrontato questioni cruciali per il tessuto sociale della città metropolitana di Napoli, delineando priorità di intervento e prospettive condivise.Il saluto di benvenuto del Presidente della Conferenza Episcopale, Monsignor Antonio Di Donna, ha aperto un ampio scambio di vedute, trascendente le diverse sfere di responsabilità, ma fondato su una comune aspirazione: servire la comunità con dedizione e visione. Il Prefetto di Bari, con la sua esperienza amministrativa e la sua profonda conoscenza del territorio, ha offerto una lettura complementare alle riflessioni dei vescovi, favorendo una comprensione più articolata delle sfide in campo.Tra le problematiche oggetto di approfondimento, spicca l’urgente necessità di un’accoglienza dignitosa e di un’integrazione efficace delle comunità Rom, spesso marginalizzate e vulnerabili. Si è discusso di strategie per promuovere l’inclusione sociale, l’accesso all’istruzione e al lavoro, e per combattere pregiudizi e discriminazioni. La questione della “Terra dei Fuochi”, con le sue implicazioni sanitarie, ambientali e sociali, ha rappresentato un altro punto focale del dibattito, evidenziando la necessità di un approccio sinergico tra istituzioni, associazioni e comunità locali per mitigare gli impatti negativi e promuovere la riqualificazione del territorio.Un’attenzione particolare è stata dedicata alla tutela dei minori stranieri non accompagnati, figure particolarmente esposte al rischio di sfruttamento e marginalizzazione. Si è riconosciuta la necessità di rafforzare i servizi di accoglienza, di orientamento e di sostegno psicologico, garantendo loro un futuro di opportunità e di crescita.Il dialogo ha spaziato anche alla riflessione sull’espressione della fede popolare, con un focus sulle processioni, custodi di tradizioni secolari e manifestazioni di devozione che rappresentano un elemento identitario importante per la comunità. Si è sottolineato il valore di queste celebrazioni come momenti di aggregazione sociale e di condivisione di valori spirituali.L’incontro si è concluso con la ferma volontà di proseguire il dialogo istituzionale, consolidando il clima di collaborazione e di reciproco rispetto che ha caratterizzato questo primo confronto, nella consapevolezza che solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile rispondere efficacemente alle sfide che la società campana si trova ad affrontare.