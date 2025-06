Vibonati, bambino in coma: indagine sulla madre e convivente.

A Vibonati, nel cuore del Salernitano, si è intensificata l’indagine sulla gravissima condizione del piccolo A., un bambino di nove mesi ricoverato in stato di coma profondo. La Procura della Repubblica di Lagonegro, con la collaborazione dei carabinieri della compagnia di Sapri, sta conducendo un’inchiesta complessa e delicata, focalizzata sulle circostanze che hanno portato all’emergenza sanitaria del neonato.L’attenzione degli inquirenti è magnetizzata sull’ora trascorsa giovedì scorso in assenza di figure adulte, durante la quale il bambino è rimasto solo con il suo attuale convivente. Questo intervallo temporale, apparentemente breve, si configura come un nodo cruciale nell’indagine, un vuoto da riempire con prove e testimonianze che possano fare luce sulla dinamica degli eventi. La madre, già sottoposta ad interrogatorio a Napoli, è stata nuovamente convocata a Vibonati, poiché alcune delle sue dichiarazioni hanno suscitato ulteriori domande e necessitano di un approfondimento investigativo.Le risultanze mediche, descritte come allarmanti, rivelano un quadro di lesioni multiple e contrastanti. La presenza di fratture a livello cranico, al femore, alle costole e al collo suggerisce che il trauma subito dal bambino non sia stato causato da un singolo episodio traumatico, bensì da una serie di eventi, distanziati nel tempo. Questa ipotesi, se confermata, apre scenari particolarmente inquietanti, complicando notevolmente l’attività investigativa e richiedendo un’analisi estremamente accurata e metodica.L’inchiesta, caratterizzata da un rigoroso riserbo, si concentra primariamente sulla figura della madre e del suo compagno, con il padre biologico, al momento, risultando non coinvolto e considerato estraneo alla vicenda. La riservatezza, oltre a tutelare la delicatezza delle indagini, è volta a proteggere anche la privacy del bambino e a evitare qualsiasi forma di strumentalizzazione mediatica.La situazione clinica del neonato, purtroppo, rimane critica. Nonostante gli sforzi del personale medico, le condizioni neurologiche sono gravissime e la sua sopravvivenza poggia su un precario equilibrio. La comunità del Golfo di Policastro è profondamente scossa da questa tragedia, in attesa di notizie che, al momento, si preannunciano incerte.Gli inquirenti non escludono la possibilità di disporre ulteriori accertamenti tecnici, perizie specialistiche e ulteriori interrogatori, al fine di colmare le zone d’ombra ancora presenti e ricostruire con la massima precisione la sequenza degli eventi che hanno portato a questa drammatica situazione. L’indagine è ora focalizzata sulla raccolta di prove concrete e sulla verifica delle dichiarazioni, con l’obiettivo di accertare le responsabilità e fare luce su questa vicenda che ha scosso profondamente l’intera comunità. La speranza, fragile ma tenace, è che la verità possa emergere e che il bambino possa ricevere la giustizia che merita.