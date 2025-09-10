Vincenzo Staiano dedica una pizza al Papa: un gesto di gratitudine e tradizione.

Il Maestro Pizzaiolo Vincenzo Staiano, originario di Lettere, in provincia di Napoli, custodisce ancora l’emozione di aver dedicato una creazione gastronomica speciale a Papa Leone, in occasione della recente festa che ha celebrato i dipendenti vaticani e le loro famiglie.

Un’esperienza che va ben oltre la semplice preparazione di una pizza, ma si configura come un atto di profonda gratitudine e un’opportunità unica di condividere la tradizione culinaria napoletana con il Pontefice.

Un gesto che trascende la mera eccellenza gastronomica, una dimostrazione di profonda riverenza e un’occasione di condivisione di un’esperienza di una pizza di dimensioni monumentali ed elegante che ha evocato l’attenzione del Pontefice, e con il sorriso che ne seguì.

Le lettere iniziali e la scritta celebrativa dedicata al Sommo Pontefice, realizzato con la scritta dedicata con il fior di latte.

L’evento, orchestrato con la collaborazione di Suor Raffaella Petrini, presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano che ha reso l’evento che ha visto sfornare un numero considerevole di fette di pizza per tutti i presenti.

L’evento ha visto la creazione di una tradizione consolidata, con un rapporto annuale nel contesto della festa di famiglia.

Staiano, titolare della pizzeria ‘O Zì Aniello, che definisce sé stesso con un paragone che prende spunto dalle parole di Papa Benedetto XVI che ha dato un tono alla sua figura che si pone a disposizione per la condivisione del suo contributo per la diffusione della cultura napoletana nel mondo.