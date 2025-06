Vomero, locale TikTok sotto assalto: irregolarità e sfruttamento del lavoro.

Nel cuore del Vomero, in via Piave, un locale apparentemente florido, spopolato sui social media – in particolare su TikTok, dove aveva costruito un seguito giovanile considerevole – si è rivelato essere un complesso di gravi irregolarità, portato alla luce da un’operazione congiunta orchestrata dal Comando della Polizia Locale di Napoli. L’indagine ha svelato un quadro preoccupante di violazioni urbanistiche, carenze igienico-sanitarie e sfruttamento del lavoro, minando la sicurezza e la legalità nel quartiere.L’Unità Operativa Tutela Edilizia ha scoperto una ristrutturazione abusiva e una vera e propria riqualificazione impropria dello spazio originario. La fusione illegale di diversi locali, unita alla costruzione di una struttura metallica di circa 90 metri quadrati, completamente priva di permessi e autorizzazioni urbanistiche, ha comportato il sequestro penale dell’intera area. Il titolare del locale è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per i reati connessi alla violazione del codice urbanistico e alla realizzazione di opere abusive.L’aspetto economico e lavorativo si è dimostrato altrettanto problematico. L’Unità Operativa Investigativa ha inflitto sanzioni per un importo complessivo di 6.250 euro, derivanti dalla somministrazione di alimenti e bevande in una zona non autorizzata, dalla vendita illegale di alcolici in assenza di licenza fiscale e da una gestione inadeguata dei rifiuti, pratica che oltre a compromettere l’igiene pubblica, costituisce un reato ambientale. Un’ispezione del lavoro ha poi messo in luce una forza lavoro di diciotto persone, con un quadro allarmante: sette lavoratori impiegati completamente in nero e quattro in situazione di irregolarità migratoria, configurando gravi violazioni delle normative in materia di lavoro e immigrazione e comportando sanzioni per ben 30.838 euro.La situazione igienico-sanitaria, come rilevato dall’ASL Napoli 1 Centro – U.O.C. SIAN, era a dir poco inaccettabile. Le carenze sono state talmente gravi da comportare la sospensione immediata dell’attività, con il sequestro di 250 kg di alimenti privi di tracciabilità, l’interdizione dell’attrezzatura per la produzione di ghiaccio e l’emissione di tredici prescrizioni sanitarie, culminate in sanzioni per 4.500 euro. L’assenza di dispositivi di protezione individuale, le vie di fuga ostruite e gli estintori non conformi hanno portato all’ulteriore aggravio di sanzioni per 14.000 euro, con la segnalazione del caso all’ufficio della Procura della Repubblica.L’operazione ha dunque evidenziato un modello di business predatorio, che privilegia il profitto immediato a discapito del rispetto delle leggi, della tutela dei lavoratori e della salute pubblica, e che si nasconde dietro una facciata socialmente attraente per i giovani. L’evento sottolinea l’importanza di un controllo capillare e rigoroso da parte delle autorità competenti per garantire la legalità e la sicurezza nei luoghi di aggregazione giovanile.