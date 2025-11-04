Wetaxi e UnicoCampania: Mobilità Integrata a Portata di App in Campania

Un passo avanti verso la mobilità integrata in Campania: Wetaxi e UnicoCampania uniscono le forze per semplificare i viaggiLa Regione Campania compie un significativo passo avanti nell’ottica di una mobilità più efficiente, sostenibile e centrata sul cittadino.

Grazie a una partnership strategica tra Wetaxi, l’innovativa app italiana multimodale, e il Consorzio UnicoCampania, l’acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale è ora possibile direttamente tramite la piattaforma Wetaxi.

Questa integrazione estende il servizio in tutti i capoluoghi di provincia campani: Napoli, Avellino, Benevento, Salerno e Caserta, rivoluzionando l’esperienza di spostamento per i residenti e i visitatori.

Wetaxi, un ecosistema digitale che aggrega servizi di trasporto diversificati – taxi, trasporto pubblico, treni, car sharing, bike sharing e monopattini elettrici – oltre alla gestione dei parcheggi – si conferma un attore chiave nella trasformazione della mobilità urbana.

UnicoCampania, da vent’anni impegnato nell’integrazione del trasporto pubblico locale in Campania, fornisce l’infrastruttura tariffaria e l’emissione dei titoli di viaggio per conto delle aziende consorziate, consolidando un sistema di mobilità interconnesso.

L’integrazione con Wetaxi non si limita all’acquisto di biglietti: apre le porte a un’esperienza di viaggio completa.

Gli utenti Wetaxi possono ora pianificare il percorso ideale, combinando taxi (disponibili a Napoli e Salerno), noleggio di veicoli elettrici (oltre 1.200 disponibili), acquisto di biglietti ferroviari, e naturalmente, i titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, tutto in un’unica interfaccia intuitiva.

Questo approccio semplifica la vita ai pendolari, ai turisti e a chiunque si sposti quotidianamente, eliminando la necessità di gestire diverse app e piattaforme.

L’accordo si inserisce a pieno titolo nel più ampio progetto “MaaS for Italy” (Mobility as a Service), un’iniziativa volta a creare piattaforme digitali che offrano una visione olistica della mobilità, consentendo agli utenti di pianificare, prenotare e pagare i propri viaggi in modo flessibile e intermodale.

L’obiettivo ultimo è superare le tradizionali barriere tra i diversi mezzi di trasporto, promuovendo un sistema più efficiente, sostenibile e accessibile a tutti.

“Siamo orgogliosi di questa collaborazione,” afferma Massimiliano Curto, Amministratore Delegato di Wetaxi.

“Il nostro impegno è costruire una mobilità più vivibile e green, migliorando la qualità della vita nelle nostre città.

” E Gaetano Ratto, Presidente del Consorzio UnicoCampania, sottolinea: “Ampliare al massimo la rete di vendita dei nostri titoli di viaggio è un passo naturale per facilitare l’uso del trasporto pubblico e attrarre nuovi passeggeri.

” Wetaxi e UnicoCampania condividono una visione comune: quella di un futuro in cui la mobilità sia integrata, digitalizzata, flessibile e, soprattutto, al servizio del cittadino.

L’introduzione di questa nuova funzionalità rappresenta un ulteriore passo avanti verso la realizzazione di questa visione, segnando un’epoca di maggiore convenienza, accessibilità e sostenibilità nel panorama della mobilità campana.