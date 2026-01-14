Abracadabra: Magia, Lutto e l’Abisso dell’Anima

“Abracadabra”: quando l’illusione svela l’abisso del lutto”Abracadabra” di Babilonia Teatri non è semplicemente uno spettacolo di illusionismo, ma un’immersione coraggiosa nel cuore dell’esperienza umana, un percorso artistico che esplora il lutto, la malattia e il confine labile tra vita e morte.

Presentato al Teatro Metastasio di Prato e ora al Teatro Nuovo di Napoli, il lavoro si distingue per la sua audace commistione di teatro e magia, elevando quest’ultima da semplice abilità tecnica a potente linguaggio scenico, capace di evocare emozioni profonde e sollevare interrogativi esistenziali.

L’ispirazione nasce da un’ammirazione sincera per l’arte magica, intesa non come mera spettacolarità, ma come un’arte capace di generare significato e stimolare l’immaginazione.

L’incontro con Francesco Scimemi, prestigiatore con decenni di esperienza, si rivela cruciale.

Inizialmente il progetto ambiva a narrare la storia della magia stessa, ma un evento personale e doloroso – il lutto per la perdita della sua compagna – trasforma radicalmente la direzione del lavoro.

“Abracadabra” si configura così come un vero e proprio rito teatrale, un ponte tra l’intimo e il collettivo.

Lo spettacolo non si pone l’obiettivo di fornire soluzioni facili, bensì di accompagnare lo spettatore in territori spesso evitati, invitandolo a confrontarsi con la precarietà della condizione umana.

Affronta temi delicati come la malattia, la perdita, l’assenza, interrogano la possibilità di dare voce al dolore, di definire le forme che questo può assumere, di mantenere un legame con chi non c’è più.

I morti possono comunicare? È possibile accettare la morte senza rifuggire? Quale ruolo può l’arte avere in questo viaggio interiore?La magia, in questo contesto, si trasforma in evocazione, in una ricerca di connessione con l’invisibile.

Lo spettacolo danza tra registri diversi: il tragico e il grottesco, la poesia e l’ironia, il realismo e l’onirismo, creando un’atmosfera unica e suggestiva.

L’illusione non è più un mero “numero”, ma si fa racconto, la tecnica si eleva a sintassi, una lingua scenica capace di denominare l’indicibile e di sfiorare l’impossibile.

“Abracadabra” non offre risposte consolatorie, ma stimola la riflessione, affidando alla magia – fragile, imperfetta, finita – il compito di guidarci, con impietosa dolcezza, oltre la soglia dell’accettazione, verso una comprensione più profonda del mistero della vita e della morte.

È un invito a guardare nel buio, ad abbracciare l’incertezza, a trovare bellezza e significato anche nel dolore più profondo.