Accademia di Restauro Tessile: Un Tesoro Napoletano Rinasce

La Fondazione Mondragone, sotto la guida di Maria D’Elia, sta promuovendo un’iniziativa di rilevanza cruciale per la conservazione del patrimonio culturale napoletano: la creazione della prima Accademia di restauro del tessile in Campania. L’idea nasce da una constatazione amara, come sottolinea l’esperta di storia della seta e tessuti, Bianca Stranieri: “non esiste conservazione senza conoscenza, e non esiste conoscenza senza conservazione”. Questa affermazione non è un mero principio teorico, ma riflette una carenza tangibile di competenze specialistiche necessarie per preservare il ricco patrimonio tessile sacro custodito nelle chiese e nei musei della regione.L’imminente Accademia si configura come una risposta concreta a questa lacuna, un investimento nella formazione di restauratori qualificati capaci di restituire vita e dignità a tessuti preziosi, spesso testimoni di secoli di storia. Questi manufatti, che vanno dal XVI al XIX secolo, non sono semplici oggetti di artigianato, ma vere e proprie “espressioni di cultura materiale” – come evidenziato – che incarnano tradizioni, status sociale, identità di popoli e comunità. La storia del tessile, con la sua complessità e la sua bellezza, offre uno sguardo privilegiato sull’evoluzione delle società umane, un viaggio nel tempo che si dipana attraverso fili, trame e colori.Il progetto, affiancato dalla pubblicazione di un volume dedicato al patrimonio tessile sacro della chiesa di Santa Maria delle Grazie al Mondragone (Nobili orditi e trame di seta), si inserisce in un percorso di valorizzazione che ha già prodotto risultati significativi grazie al partenariato tra la Fondazione Mondragone e la Fondazione Banco di Napoli. La mostra, curata da Bianca Stranieri e arricchita dalla presenza di opere restaurate, tra cui il celebre Parato Sanfelice, rappresenta un’anteprima di questo impegno.L’iniziativa si colloca all’interno di un più ampio progetto finanziato dalla Regione Campania, con un forte interesse per il restauro del patrimonio sacro della Fondazione Mondragone. Il volume, parte della collana MO.DO (Monumenta Documenta) curata da Nadia Barrella, offre un catalogo completo dei paramenti sacri e include saggi di importanti studiosi come Ugo Di Furia, Gloria Guida, Silvana Musella Guida, Giuseppe Pignatelli Spinazzola, Giulio Sodano e, naturalmente, Bianca Stranieri. Questi contributi approfondiscono la figura di Elena Aldobrandini, la fondatrice del ritiro per giovani fanciulle annesso alla chiesa, e offrono inedite informazioni documentali sul sito e sul complesso architettonico, svelando dettagli che arricchiscono la comprensione del contesto storico e culturale.La creazione di un “museo del sacro”, come lo definisce Maria D’Elia, è un obiettivo ambizioso che si concretizza con questa mostra e con l’imminente Accademia. L’iniziativa si rivela un investimento non solo nella preservazione del patrimonio materiale, ma anche nella trasmissione di un sapere antico, un ponte tra passato e futuro che permetterà alle nuove generazioni di apprezzare e comprendere la ricchezza e la complessità della storia napoletana. La partecipazione di studenti di Design e Moda sottolinea, inoltre, la volontà di connettere la tradizione artigianale con l’innovazione contemporanea, creando un circolo virtuoso di competenze e creatività.