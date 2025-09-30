Al Cinema per Crescere: Un’Opportunità per i Giovani.

La rassegna “Al Cinema per Crescere”, un’iniziativa che favorisce il, è la prossima iniziativa.
Per, l’, il nuovo app.
, di apertura.
La.
, l’ la.
.
e da, e.
L’ e il, il.
La e.
Per la.
, e, che e di, è, e offre un’ opportunità a.
questi istituzionali che.
Grazie a.
, e e del, il, la nuova.
, per quest’ , ha, .
,,Per.
Perè, il,.
è la , È, come nell’ che e.
Si.
e sono e e : la,.
È, la,Per e, di e Per, , l.
L.
e, e, e, Sono previste e e I .
.
.
.
.
Le.
.
.
Per il programma: la , per, e e In.
massimi .
il, la, che, la f f .
.
,, .